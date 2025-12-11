FC RAPID BUCUREȘTI
Antrenor - Costel Gâlcă (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
FC BOTOȘANI
Antrenor - Leo Grozavu (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - George Gligor (Poli Iași / gratis)
FC DINAMO BUCUREȘTI
Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
CS UNIVERSITATEA CRAIOVA
Antrenor - Filipe Coelho (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - Luis Paradela (Dep. Saprissa / împrumut expirat)
CFC ARGEȘ PITEȘTI
Antrenor - Bogdan Andone (confirmat)
Veniri - Xian Emmers (Phoenix Rising / gratis)
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
UTA ARAD
Antrenor - Adrian Mihalcea (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după imprumaturi - /
Plecări - /
OȚELUL GALAȚI
Antrenor - Laszlo Balint (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
FC UNIVERSITATEA CLUJ
Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)
Veniri - Quadri Taiwo (Jimmy FA / 150.000 de euro), Raji Ayomide (Jimmy FA / 80.000 de euro)
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
FCV FARUL CONSTANȚA
Antrenor - Ianis Zicu (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Mario Aioanei (Ol. Satu Mare)
Plecări - /
FCSB
Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)
Veniri - Kevin Ciubotaru (Hermannstadt / 450.000 de euro), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
CFR CLUJ
Antrenor - Daniel Pancu (cofirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr / 1.5 milioane de euro)
PETROLUL PLOIEȘTI
Antrenor - Eugen Neagoe (confirmat)
Veniri - Marco Dulca (NK Celje / gratis)
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - Fabricio Baiano (reatrs din activitate)
UNIREA SLOBOZIA
Antrenor - Andrei Prepeliță (confirmat)
Veniri - Jayson Papeau (Al-Markhiya / gratis)
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
Antrenor - Robert Ilyeș (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
FC HERMANNSTADT
Antrenor - Dorinel Munteanu (nou)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /
FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI
Antrenor - Mihai Teja (confirmat)
Veniri - Endri Celaj (FK Bylis / gratis), Mario Tache (Sport Team București / gratis)
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - /