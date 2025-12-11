FC RAPID BUCUREȘTI

Antrenor - Costel Gâlcă (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


FC BOTOȘANI

Antrenor - Leo Grozavu (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - George Gligor (Poli Iași / gratis)


FC DINAMO BUCUREȘTI

Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


CS UNIVERSITATEA CRAIOVA

Antrenor - Filipe Coelho (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Luis Paradela (Dep. Saprissa / împrumut expirat)


CFC ARGEȘ PITEȘTI

Antrenor - Bogdan Andone (confirmat)

Veniri - Xian Emmers (Phoenix Rising / gratis)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


UTA ARAD

Antrenor - Adrian Mihalcea (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după imprumaturi - /

Plecări - /


OȚELUL GALAȚI

Antrenor - Laszlo Balint (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


FC UNIVERSITATEA CLUJ

Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)

Veniri - Quadri Taiwo (Jimmy FA / 150.000 de euro), Raji Ayomide (Jimmy FA / 80.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


FCV FARUL CONSTANȚA

Antrenor - Ianis Zicu (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - Mario Aioanei (Ol. Satu Mare)

Plecări - /


FCSB

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Kevin Ciubotaru (Hermannstadt / 450.000 de euro), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


CFR CLUJ

Antrenor - Daniel Pancu (cofirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr / 1.5 milioane de euro)


PETROLUL PLOIEȘTI

Antrenor - Eugen Neagoe (confirmat)

Veniri - Marco Dulca (NK Celje / gratis)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Fabricio Baiano (reatrs din activitate)


UNIREA SLOBOZIA 

Antrenor - Andrei Prepeliță (confirmat)

Veniri - Jayson Papeau (Al-Markhiya / gratis)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC

Antrenor - Robert Ilyeș (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


FC HERMANNSTADT

Antrenor - Dorinel Munteanu (nou)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /


FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI

Antrenor - Mihai Teja (confirmat)

Veniri - Endri Celaj (FK Bylis / gratis), Mario Tache (Sport Team București / gratis)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - /