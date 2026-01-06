Andrei Coubiș (22 de ani) este noul jucător al Universității Cluj. Fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, a semnat marți seară cu formația ardeleană și este așteptat în zilele următoare în cantonamentul din Antalya, acolo unde echipa pregătită de Cristiano Bergodi pregătește partea a doua a sezonului.



Gata, Andrei Coubiș a semnat în Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare



Mutarea se face sub formă de împrumut până în vară, cu opțiune de cumpărare definitivă de la AC Milan la finalul stagiunii, informează Fanatik.



Stoperul vine după un sezon ratat în Serie B. Împrumutat în vară la Sampdoria, Coubiș nu a prins niciun minut pentru gruparea din Genova, fiind frecvent rezervă sau în afara lotului.



Universitatea Cluj a profitat de situație și a reușit să-l convingă pe fundaș, deși acesta a fost curtat în ultimele luni și de Dinamo sau Universitatea Craiova. În vară, negocierile cu Dinamo au picat din cauza salariului cerut, de aproximativ 15.000 de euro lunar.



Crescut în academia lui AC Milan, Coubiș a evoluat la grupele de juniori ale „rossonerilor” între 2019 și 2025. Are 1,89 metri, poate juca și ca fundaș dreapta și este cotat la 100.000 de euro pe Transfermarkt. Contractul său cu Milan este valabil până în iunie 2027.

