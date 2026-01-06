Gata, Andrei Coubiș a semnat în Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare

Gata, Andrei Coubiș a semnat &icirc;n Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

S-a dat lovitura iernii în defensiva unei echipe din Superliga!

TAGS:
andrei coubisDinamoU ClujSampdoriaAC Milan
Din articol

Andrei Coubiș (22 de ani) este noul jucător al Universității Cluj. Fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, a semnat marți seară cu formația ardeleană și este așteptat în zilele următoare în cantonamentul din Antalya, acolo unde echipa pregătită de Cristiano Bergodi pregătește partea a doua a sezonului.

Gata, Andrei Coubiș a semnat în Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare

Mutarea se face sub formă de împrumut până în vară, cu opțiune de cumpărare definitivă de la AC Milan la finalul stagiunii, informează Fanatik.

Stoperul vine după un sezon ratat în Serie B. Împrumutat în vară la Sampdoria, Coubiș nu a prins niciun minut pentru gruparea din Genova, fiind frecvent rezervă sau în afara lotului.

Universitatea Cluj a profitat de situație și a reușit să-l convingă pe fundaș, deși acesta a fost curtat în ultimele luni și de Dinamo sau Universitatea Craiova. În vară, negocierile cu Dinamo au picat din cauza salariului cerut, de aproximativ 15.000 de euro lunar.

Crescut în academia lui AC Milan, Coubiș a evoluat la grupele de juniori ale „rossonerilor” între 2019 și 2025. Are 1,89 metri, poate juca și ca fundaș dreapta și este cotat la 100.000 de euro pe Transfermarkt. Contractul său cu Milan este valabil până în iunie 2027.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
ARTICOLE PE SUBIECT
Adrian Ilie s-a convins: &bdquo;O să c&acirc;știge campionatul!&rdquo;
Adrian Ilie s-a convins: „O să câștige campionatul!”
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place
Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"
U Cluj e la un pas să-l transfere pe Andrei Coubiș, &icirc;nsă Cristiano Bergodi surprinde: &bdquo;Nu am nevoie de jucători&rdquo;
U Cluj e la un pas să-l transfere pe Andrei Coubiș, însă Cristiano Bergodi surprinde: „Nu am nevoie de jucători”
ULTIMELE STIRI
Acord &icirc;ntre Atletico Madrid și AS Roma pentru transferul unui campion european
Acord între Atletico Madrid și AS Roma pentru transferul unui campion european
Lucescu-ball! PAOK Salonic s-a calificat &icirc;n &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Greciei după un meci decis la penalty-uri
Lucescu-ball! PAOK Salonic s-a calificat în „sferturile” Cupei Greciei după un meci decis la penalty-uri
Ilie Dumitrescu a &icirc;mplinit 57 de ani! Mesaj special al steliștilor pentru &bdquo;Mister&rdquo;
Ilie Dumitrescu a împlinit 57 de ani! Mesaj special al steliștilor pentru „Mister”
West Ham - Nottingham Forest 1-0, ACUM, pe VOYO! &bdquo;Ciocănarii&rdquo; au deschis scorul
West Ham - Nottingham Forest 1-0, ACUM, pe VOYO! „Ciocănarii” au deschis scorul
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place

Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"

Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: &bdquo;Bani buni pentru Rom&acirc;nia&rdquo;

Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: „Bani buni pentru România”



Recomandarile redactiei
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Acord &icirc;ntre Atletico Madrid și AS Roma pentru transferul unui campion european
Acord între Atletico Madrid și AS Roma pentru transferul unui campion european
Emilian Dolha, apariție rară: Ea e minunea mea, are 18 ani! + Pasiunea pentru body-building: &Icirc;ncerc să fiu cea mai bună versiune a mea
Emilian Dolha, apariție rară: "Ea e minunea mea, are 18 ani!" + Pasiunea pentru body-building: "Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea"
West Ham - Nottingham Forest 1-0, ACUM, pe VOYO! &bdquo;Ciocănarii&rdquo; au deschis scorul
West Ham - Nottingham Forest 1-0, ACUM, pe VOYO! „Ciocănarii” au deschis scorul
Lucescu-ball! PAOK Salonic s-a calificat &icirc;n &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Greciei după un meci decis la penalty-uri
Lucescu-ball! PAOK Salonic s-a calificat în „sferturile” Cupei Greciei după un meci decis la penalty-uri
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!