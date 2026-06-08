Răbufnirea lui Gică Popescu: „Degradare! Nu-mi închipuiam așa ceva“

O asemenea contraperformanță era, practic, de neimaginat, în 1998, când România a fost ultima dată la Mondiale. La vremea respectivă, prezențele la turneele finale erau o formalitate pentru Generația de Aur în care Gică Popescu (58 de ani) a fost un membru marcant.

Chiar dacă această ediție a turneului final aduce mai multe premiere, un lucru a rămas neschimbat: absența României de la Mondiale! Pentru că, în mod șocant, tricolorii tocmai au ajuns la a 7-a ediție succesivă de la care vor lipsi.

Mondialul din 2026, în premieră cu 48 de naționale pe tablou și cu trei gazde, Canada, Mexic și SUA, bate la ușă. Competiția va porni la drum pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie.

„Degradarea fotbalului românesc a venit în timp“

Cu 115 selecții în prima reprezentativă, „Baciul“ a prins cinci turnee finale: CM 1990, CM 1994, Euro 1996, CM 1998 și Euro 2000. Tocmai de aceea, fostul internațional e profund dezamăgit, când vede în ce situație a ajuns, astăzi, naționala României.

„Traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulţi ani, 28... Când a spus Dan Petrescu, la un moment dat, că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul Mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea şi trebuie să o acceptăm“, a declarat Gică Popescu pentru Agerpres.

El a avertizat că revenirea tricolorilor, în elita fotbalului internațional, va necesita o muncă titanică, în timp.

„Se poate schimba ceva la echipa noastră naţională. Este însă nevoie de multă muncă, de multă răbdare, de pricepere şi aşa mai departe. Pentru că această degradare a fotbalului românesc a venit în timp. Şi e nevoie de o cantitate de timp egală pentru a reveni acolo unde am fost o dată, adică în top“, a explicat fostul căpitan al naționalei.

Vede Spania favorită la titlul mondial

Gică Popescu a făcut și o analiză a turneului final care va începe în Canada, Mexic și SUA.

„Mie îmi place Spania foarte mult şi este favorita mea. Apoi, Brazilia este o echipă cu jucători foarte buni. Apoi, Germania, care e mereu acolo, Argentina, bineînţeles. Însă eu merg pe Spania pentru că îmi place mult cum joacă“, a spus președintele Farului.