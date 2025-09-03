Premier League a mutat din nou munţi de bani în timpul verii, trasă de locomotive precum Liverpool (Isak - foto, Wirtz, Ekitike, Frimpong...), Arsenal (Madueke, Gyökeres, Eze), Manchester City (Aït-Nouri, Reijnders, Cherki) şi Chelsea (Delap, Pedro, Garnacho), scrie news.ro într-un material dedicat transferurilor din perioada de mercato, care s-a încheiat în marile campionate europene.

Transferuri unul și unul în Premier League, care se vede EXCLUSIV pe VOYO



Potrivit site-ului specializat Transfermarkt, s-au cheltuit peste trei miliarde de euro, iar acest nou record ar trebui să crească în continuare pe măsură ce vor fi semnate ultimele contracte: în ultima zi a perioadei de transferuri, Liverpool a cheltuit până la 150 de milioane de euro, potrivit presei, pentru a-l achiziţiona pe Alexander Isak, atacantul suedez de mare clasă care a intrat într-un conflict cu Newcastle.

Cu spatele la zid, „Magpies” s-au hotărât să recruteze doi atacanţi înainte de a-i deschide uşa lui Isak. După germanul Nick Woltemade, sosit sâmbătă, l-au adus pe Yoane Wissa (Brentford) în cadrul unui transfer estimat la 60 de milioane de euro.

Pus în dificultate de portarii săi (Onana, Bayindir) de la începutul sezonului, Manchester United a ales în cele din urmă potenţialul lui Senne Lammens în locul experienţei lui Emiliano Martinez, campionul mondial argentinian de la Aston Villa.

Manchester City a lucrat, la rândul său, pentru a-l aduce pe portarul italian al Paris SG, Gianluigi Donnarumma, chemat să-l înlocuiască pe portarul brazilian Ederson, care pleacă la Fenerbahce (Turcia). Donnarumma a semnat un contract pe cinci sezoane, cu opţiune de prelungire pentru încă un an - oficializarea tranzacţiei a fost anunţată marţi.

La Liga: întăriri la Real şi Atlético, mai puţine mişcări la Barca



La final de ciclu, Real Madrid şi-a reînnoit lotul şi i-a oferit noului antrenor Xabi Alonso mai mulţi jucători capabili să aducă mai mult echilibru unei echipe care a dus lipsă de acesta în ultimul sezon: tinerii fundaşi spanioli Dean Huijsen şi Alvaro Carreras şi fundaşul englez Trent Alexander-Arnold. Clubul spaniol a spart puşculiţa şi pentru a-l achiziţiona pe tânărul argentinian Franco Mastantuono.

Foarte activ pe piaţa transferurilor (şapte jucători noi, aproape 175 de milioane de euro cheltuiţi), clubul Atlético Madrid s-a întărit în toate sectoarele, cu sosirea mijlocaşului ofensiv spaniol Alex Baena, a americanului Johnny Cardoso, a argentinianului Thiago Almada, a atacantului italian Giacomo Raspadori, a fundaşului slovac David Hancko, a fundaşului spaniol Marc Pubill şi a fundaşului italian Matteo Ruggeri. Luni a fost înregistrată a opta achiziţie, argentinianul Nico Gonzalez.

FC Barcelona, care se află în continuare pe pierdere din punct de vedere financiar, a cheltuit mult mai puţin, dar a înregistrat două achiziţii importante, semnând cu portarul catalan Joan Garcia şi împrumutându-l cu opţiune de cumpărare atacantul de la Manchester United Marcus Rashford.

Bundesliga: Bayern se întăreşte în ultimul moment cu Jackson



Bayern a compensat plecările din linia ofensivă ale lui Thomas Müller (Vancouver), Leroy Sané (Galatasaray), Kingsley Coman (Al-Nassr) şi Mathys Tel (Tottenham) doar cu sosirea lui Luis Diaz, de la Liverpool.

În ultima clipă, clubul din München a ajuns la un acord în extremis cu Chelsea pentru împrumutul pe un sezon al atacantului senegalez Nicolas Jackson, cu o opţiune de cumpărare obligatorie în anumite condiţii (număr mare de meciuri jucate), după o încurcătură de peste 48 de ore.

Eintracht Frankfurt a compensat bine plecările lui Hugo Ekitiké, înlocuit de Jonathan Burkardt, şi Kevin Trapp, înlocuit de Michael Zetterer, în timp ce Leverkusen se află în plină reconstrucţie: după ce a pierdut mai mult de trei sferturi din echipa sa campioană din 2024, clubul s-a despărţit luni de antrenorul Erik ten Hag, care trebuia să întruchipeze renaşterea după sezoanele fastuoase sub conducerea lui Xabi Alonso, dar a fost concediat după doar două etape din Bundesliga.

Serie A: AC Milan şi Napoli în forţă



Serie A s-a bucurat, spre surprinderea generală, de revenirea a două mari nume ale fotbalului european: după ce a câştigat totul cu Real Madrid, Luka Modric s-a alăturat, la aproape 40 de ani, echipei AC Milan, în timp ce Kevin De Bruyne, la sfârşitul contractului cu Manchester City, unde a acumulat numeroase titluri, a ales Napoli.

Cele două cluburi au fost deosebit de active în această vară, depăşind 148 de milioane de euro pentru Milan, în căutarea răscumpărării după sezonul dezastruos 2024/25, şi 107 milioane pentru campioana Italiei. Şi asta nu e tot.

Clubul lombard a anunţat luni seara sosirea lui Adrien Rabiot, care a rupt contractul cu OM (10 milioane de euro), în timp ce Napoli, care a recuperat 75 de milioane din vânzarea lui Victor Osimhen la Galatasaray, a cheltuit o bună parte din această sumă pentru atacantul danez de la Manchester United, Rasmus Hojlund.

În ceea ce priveşte Interul lui Cristian Chivu, fundaşul francez Benjamin Pavard a fost împrumutat la OM pentru un sezon.

