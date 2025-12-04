Duarte și-a forțat plecarea de la Ujpest, formație la care evolua încă din vara anului trecut.

Decizia luată de Ujpest a a doua zi după ce a anunțat că îl dă în judecată pe Andre Duarte

Duarte a emis un comunicat oficial în care a anunțat despărțirea de Ujpest, însă maghiarii susțin că rezilierea contractului lui Duarte s-a produs în mod ilegal, motiv pentru care vor declanșa acțiuni legale împotriva fotbalistului pentru a primi despăgubiri din partea clubului și din partea lui FCSB.

La scurt timp după ce maghiarii au anunțat că îl vor da în judecată pe Andre Duarte, Ujpest a anunțat o nouă decizie radicală. Pentru a acoperi plecarea lui Duarte, Ujpest l-a chemat înapoi la echipă pe fundașul central Levente Babos, fotbalistul care a fost până acum împrumutat la Diosgyori VTK, echipă din prima ligă a Ungariei.

Conform anunțului oficial, Ujpest a întrerupt împrumutul lui Babos deoarece fotbalistul nu a fost folosit în suficiente meciuri. De altfel, în ultimele meciuri, Babos a fost absent din lot, deoarece a suferit o intervenție chirurgicală cauzată de anumite probleme dermatologice.

”Ujpest FC l-a rechemat pe Levente Babos, care a fost împrumutat la Diosgyor și a jucat doar 119 minute în campionat.

Levente Babos, născut în 2004, a sosit la Diosgyor la sfârșitul verii și a jucat în două meciuri de campionat pentru DVTK, iar în ultimele săptămâni a lipsit de la antrenamente din cauza unei intervenții dermatologice. Invocând lipsa timpului de joc, clubul său de origine, Ujpest FC, a activat clauza din contractul de împrumut și l-a rechemat.

Îți mulțumim, Levi, pentru munca depusă la Diosgyor; îți dorim însănătoșire grabnică și o carieră în continuare de succes!”, se arată în comunicatul emis de Diosgyor.

