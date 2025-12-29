Pentru că nu a apucat să evolueze foarte mult la Cultural Leonesa, echipa unde se află sub formă de împrumut de la Real Oviedo, Daniel Paraschiv vrea să schimbe din nou echipa.

Andrei Nicolescu a anunțat că Rapid a rezolvat transferul lui Daniel Paraschiv

Spaniolii au anunțat deja cu mai multe săptămâni în urmă că printre variantele pe care le are Paraschiv este și o eventuală revenire în fotbalul românesc.

Cel mai probabil atacantul va reveni în această iarnă în campionatul României. S-a vorbit despre Rapid și despre Dinamo, însă se pare că giuleștenii au avut câștig de cauză.

Anunțul a fost făcut de către Andrei Nicolescu, președintel lui Dinamo, care a recunoscut că a existat un interes real pentru Daniel Paraschiv, însă, în cele din urmă, jucătorul a ales să se îndrepte către formația din Giulești. A mai rămas doar ca Rapid să bată palma cu Real Oviedo pentru un împrumut până la finalul acestui sezon.

”Cred că Paraschiv e un transfer închis pentru Rapid. Probabil a contat foarte mult pentru el partea financiară. E un jucător român, la o vârstă cu potențial încă. Ne-am raportat la parametri rezonabili pentru ce a arătat el în ultimul timp. L-am fi luat pentru a avea încă o opțiune acolo, am zis din octombrie ca suferim în atac, dacă am fi avut un jucător cu cifrele atacanților de anul trecut, Dinamo ar fi fost mai sus”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.