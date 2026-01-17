Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul „Superbet Arena” din Giulești, în cadrul etapei #22 din Superliga României.

După o primă repriză lipsită de ocazii, deschiderea de scor a venit în finalul mitanului secund, în minutul 79. Marcatorul a fost chiar golgheterul giuleștenilor, Alex Dobre, care a înscris după o fază de manual.

Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”

Prezent la flash-interviuri, Costel Gâlcă a fost întrebat despre potențialul transfer al lui Olimpiu Moruțan.

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani nu doar că a confirmat interesul, dar a declarat că sunt 95% șanse ca acesta să ajungă la formația de lângă Podul Grant.

Deși mai are contract cu Aris până în vara lui 2028, Moruțan ar putea pleca liber, în urma unei înțelegeri amiabile.

„Sperăm. Ne dorim să vină. O să vedem în zilele viitoare. Eu v-am spus, știu în procent de 90–95% că trebuie să vină. E un jucător important, un jucător care poate să facă diferența, nu? Are o experiență foarte mare, poate să joace și ca număr 10”, a spus Costel Gâlcă.

În urma acestui rezultat, giuleștenii au urcat pe prima poziție în Superligă. Rapid are în cont 42 de puncte obținute din 12 victorii, șase remize și patru înfrângeri. Totuși, aceștia pot fi detronați de oltenii de la CSU Craiova, în cazul în care echipa menționată va câștiga deplasarea la Ploiești de luni. Meciul cu Petrolul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

