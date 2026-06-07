Au trecut foarte mulți ani de când am avut un atacant străin atât de prolific, precum palestinianul Assad Al-Hamlawi, în Superliga noastră!

Transferat de la Slask Wroclaw (Polonia), pentru doar un milion de euro în vara anului 2025, vârful născut și crescut în Suedia, dar cu dublă cetățenie, s-a adaptat imediat la cerințele fotbalului românesc. Și a contribuit enorm la reușitele oltenilor, care au cucerit cupa și campionatul, în ultima stagiune.

Atât rezultatele echipei, cât și cifrele sale l-au adus pe Al-Hamlawi în atenția unor cluburi importante. Sport.ro a arătat aici că sunt cinci formații care se bat pentru a obține semnătura palestinianului. Iar una dintre ele i-a oferit atacantului Craiovei un salariu „faraonic“, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.