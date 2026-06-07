Au trecut foarte mulți ani de când am avut un atacant străin atât de prolific, precum palestinianul Assad Al-Hamlawi, în Superliga noastră!
Transferat de la Slask Wroclaw (Polonia), pentru doar un milion de euro în vara anului 2025, vârful născut și crescut în Suedia, dar cu dublă cetățenie, s-a adaptat imediat la cerințele fotbalului românesc. Și a contribuit enorm la reușitele oltenilor, care au cucerit cupa și campionatul, în ultima stagiune.
Atât rezultatele echipei, cât și cifrele sale l-au adus pe Al-Hamlawi în atenția unor cluburi importante. Sport.ro a arătat aici că sunt cinci formații care se bat pentru a obține semnătura palestinianului. Iar una dintre ele i-a oferit atacantului Craiovei un salariu „faraonic“, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.
Impresarul lui Al-Hamlawi a vorbit la televiziunea egipteană
În condițiile în care presa egipteană a scris pe bandă despre posibilul transfer al atacantului Craiovei, la Al-Ahly Cairo, un fel de „Real Madrid al Africii“, cu 12 trofee Champions League în palmares, impresarul jucătorului a ținut să clarifice lucrurile.
„Atât eu, cât și Assad vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru acest transfer. În momentul de față însă, venirea în campionatul egiptean nu e în planurile jucătorului meu. Sper ca speculațiile, în această privință, să se încheie aici. În acest moment, Al-Hamlawi e concentrat sută la sută pe ce urmează pentru el în tricoul Universității Craiova. Mai ales că echipa urmează să joace în preliminariile Champions League. Participarea în această competiție e motivul principal pentru care jucătorul nu vrea să părăsească fotbalul european, în acest moment. Ca să fie totul clar, vă spun că Al-Hamlawi vrea să joace, în continuare, în Europa în această etapă a carierei sale“, a precizat impresarul palestinianului.
Chiar dacă pista Al-Ahly Cairo e închisă, odată cu această precizare, rămâne de văzut dacă Universitatea Craiova va reuși să-și păstreze starul, în condițiile în care pe masa acestuia sunt și patru propuneri din partea unor cluburi europene.