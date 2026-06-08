Nouă persoane, rănite într-un atac armat din Kansas City

Nouă persoane au suferit răni care nu le pun viața în pericol într-un atac armat care a avut loc în weekend, în apropierea cantonamentului Angliei pentru Cupa Mondială, Swope Soccer Village din Kansas City, Missouri. Poliția din Kansas City a declarat că nu există suspecți arestați și că cel puțin trei dintre victimele atacului armat au fost transportate la spitale locale. Incidentul vine cu câteva zile înainte de începerea turneului final, la care se sunt așteptați aproximativ 100.000 de fani englezi.

Orașul Kansas City a înregistrat o scădere cu 22% a omuciderilor, la doi ani după lansare programul Save KC, care are ca scop mișcorarea numărului infracțiunilor violente. Dar statul Missouri se clasează în mod constant printre statele cu cele mai mari rate de decese și omucideri legate de arme de foc din țară, ratele generale fiind de aproape două ori peste media națională a SUA. Armele de foc sunt implicate în peste 80% din totalul omuciderilor din stat, iar violența armată rămâne principala cauză de deces în rândul copiilor și adolescenților la nivel local.

Echipa antrenată de Thomas Tuchel face parte din Grupa L la CM 2026, unde va întâlni pe Croația (17 iunie / AT&T Stadium, Arlington), Ghana (23 iunie / Gillette Stadium, Foxborough) și Panama (27 iunie / MetLife Stadium, East Rutherford). Până atunci, "Leii" vor mai au programat amicalul cu Costa Rica (10 iunie / Orlando, Florida).

Lotul Angliei pentru CM 2026:

Portari - Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)

Fundași - Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Tino Livramento (Newcastle United), Dan Burn (Newcastle United), Reece James (Chelsea), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Mijlocași - Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth), Josh King (Fulham), Ethan Nwaneri (Arsenal)

Atacanți și extreme - Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Marcus Rashford (Manchester United), Anthony Gordon (FC Barcelona), Ollie Watkins (Aston Villa), Noni Madueke (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Rio Ngumoha (Liverpool)

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