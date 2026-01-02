Astăzi, 2 ianuarie 2026, Dinamo și-a prezentat primul transfer al anului: Valentin Țicu.

Fundașul stânga de 25 de ani a jucat până acum numai la Petrolul Ploiești și are inclusiv o selecție la echipa națională de seniori, fără să fi debutat însă pentru România.

Anunțul clubului Dinamo și reacțiile suporterilor



”Bine ai venit, Valentin Țicu!

Noul nostru fundaș stânga vine din postura de jucător liber de contract și a semnat o înțelegere valabilă până la sfârșitul sezonului actual, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă trei sezoane, până la 30.06.2029.

Cariera de jucător profesionist a lui Valentin este strâns legată de Petrolul Ploiești, club pentru care a evoluat încă de la nivel de copii și juniori. În total, a îmbrăcat tricoul „lupilor galbeni” în 174 de meciuri, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 11 pase decisive.

Valentin Țicu a fost, de asemenea, o soluție de bază pentru postul de fundaș stânga în cadrul Reprezentativei U21 a României, pentru care a evoluat la turneul final Euro U21 din 2023.

Îți dorim mult succes în culorile clubului nostru, Valentin, și cât mai multe realizări alături de Dinamo!”, a postat Dinamo București în această după-amiază.

Iar reacțiile fanilor ”câinilor” au curs una după alta:



”Omu' a semnat doar până în vară, cu opțiune, ține de el ce o să fie după. Dacă dă randament, prelungește, dacă nu, aia e. Nu mai săriți cu gura, e o rezerva bună pentru Opruț”

”Hai să nu fim "cârcotași", 90% din transferurile realizate de când suntem sub această conducere au confirmat, mai devreme sau mai târziu, dar de aceea suntem sus în clasament, exemplu: Selmani. Când am retrogradat aveam în lot numai jucători cu "nume" și degeaba”



”Noi luăm numai răniți🤣, nu cumpărăm și noi un jucător cu nume! Am uitat că suntem Dinamo!”



”Cred că este un transfer bun. Acest copil a avut ghinionul unei accidentări de durată, dar, dacă se pune pe picioare, eu zic că va juca bine. Mie unul îmi place tupeul pe care îl are în joc. Bine ai venit. Forța DINAMO”



”Nicolescu a ținut transferul atât de secret, încât probabil și Țicu a aflat ultimul că semnează. E strategia clasică: dacă nu știe nimeni, nu poate să ne fure nimeni jucătorul care n-a mai jucat de un an și jumătate”

