Pe cine scoate Joao Paulo din echipa lui FCSB? Gigi Becali: "E joker!"
Joao Paulo (27 de ani) este noul jucător al lui FCSB. Fotbalistul achiziționat de la Oțelul Galați a fost prezent duminică seară pe Arena Națională, la meciul cu FK Csikszereda (1-0).

Gigi Becali a anunțat că a plătit aproximativ 600.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo, însă Oțelul se pot alege cu o sumă totală și mai mare, un milion de euro, având în vedere că gălățenii vor încasa și bonusul de la FIFA pentru participarea mijlocașului la CM 2026 alături de Insulele Capului Verde.

Gigi Becali: "Joao Paulo e joker. Poate jucat mijlocaș central, fundaș stânga sau chiar extremă dreapta"

Joao Paulo a avut evoluții solide la Oțelul pe postul de mijlocaș central, însă Gigi Becali a anunțat că fotbalistul calificat la CM 2026 poate reprezenta o soluție și pentru flancul stâng al apărării, astfel că Risto Radunovic va avea parte de o concurență serioasă.

"Când l-am văzut eu pe Joao Paulo, l-am văzut mijlocaș central. La națională, el joacă fundaș stânga. M-am bucurat și mai mult când am auzit pentru că noi avem nevoie acolo. Radunovic are și el o vârstă. 

El mai poate juca și extremă dreapta. Cu un jucător din ăsta poți face orice vrei, e joker", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după FCSB - Csikszereda 1-0.

Joao Paulo amintește de un alt jucător cumpărat de FCSB de la Oțelul Galați, Juri Cisotti. Italianul dă și el dovadă de o polivalență remarcabilă, campioana folosindu-l pe numeroase poziții de-a lungul ultimului an.

"Este un jucător care îți acoperă 3-4 posturi în echipă. 3 posturi la mijlocul terenului, dar și fundaș stânga, cum a jucat la noi ultima etapă și cum joacă la echipa națională", a spus și Cristian Munteanu, președintele de la Oțelul, pentru PRO TV.

Foto: Joao Paulo, în lojă la FCSB - Csikszereda, alături de Mihai Stoica și Ofri Arad

