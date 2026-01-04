Golgheterul sezonului trecut din SuperLiga va ajunge la DC United, club cu care ardelenii au bătut deja palma, însă nu toate echipele interesate știau că mutarea este închisă.



Acordul dintre CFR Cluj și DC United este total, iar Louis Munteanu urmează să efectueze vizita medicală pe 5 ianuarie, în Europa.



Ulterior, atacantul va pleca la Washington, unde va începe pregătirile pentru noul sezon din MLS. Debutul oficial este programat pe 22 februarie, împotriva celor de la Philadelphia Union, pe Audi Field.



Al Ahly Cairo vor să „îl fure” pe Louis Munteanu



Potrivit ProSport, în ultimele ore, oficialii lui Al Ahly Cairo s-au interesat de serviciile atacantului român.

Clubul egiptean, aflat pe locul 3 în campionat, a înaintat o ofertă de puțin peste 3 milioane de euro, fără să știe că jucătorul fusese deja vândut.



CFR Cluj i-a informat pe egipteni că mutarea la DC United este deja parafată, iar negocierile s-au oprit imediat.

Al Ahly nu era dispusă să urce peste pragul de 4 milioane de euro, mult sub suma pe care o va încasa clubul din Gruia.



În urma transferului în MLS, CFR Cluj va primi aproximativ 6 milioane de euro garantat, la care se pot adăuga bonusuri ce pot duce suma totală spre 10 milioane. Neluțu Varga a păstrat și 35% dintr-un viitor transfer.



Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj după 63 de meciuri, 28 de goluri și nouă pase decisive. A fost cumpărat în 2024 de la Fiorentina, pentru 2,3 milioane de euro, și face acum pasul spre MLS, la echipa care a încheiat sezonul trecut pe ultimul loc în Conferința de Est.

