Eriksen, explicația unui gest tulburător: de ce s-a ținut de piept înainte de a se prăbuși pe gazon

Eriksen, explicația unui gest tulburător: de ce s-a ținut de piept înainte de a se prăbuși pe gazon Fotbal extern
Amir Kiarash
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Mijlocașul în vârsta de 34 de ani a fost victima unui moment cumplit din cauza căruia amicalul Danemarca – Ucraina a fost abandonat.

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Christian EriksenDanemarca
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Christian Eriksen a fost, din păcate, în prim-planul unui alt incident care a îngrozit lumea fotbalului, la cinci ani după episodul care a marcat partida Danemarca – Finlanda din cadrul Euro 2020.

Îmbucurător e că, de fiecare dată, povestea lui Eriksen a avut un final fericit. Sport.ro a explicat aici cum a fost salvat fotbalistul danez, atât în 2021, cât și aseară, în timpul amicalului cu Ucraina. Concluzia pe scurt? Eriksen a avut zile! 

„S-a activat pacemakerul“

După incidentul de duminică, jucătorul de 34 de ani a petrecut noaptea în spital, sub supravegherea medicilor. Iar doctorul naționalei, Morten Boesen, a explicat ce a pățit Eriksen, în secundele de dinaintea prăbușirii sale pe gazon.

După cum se vede pe imagini, Eriksen se ține de piept și cade. Așadar, foarte probabil, s-a activat pacemakerul și l-a salvat. Atunci când acest dispozitiv acționează, senzația poate fi dureroasă, de parcă ești lovit în piept. Iar pacienții descriu această senzație ca fiind neplăcută. În cazul lui Eriksen, partea pozitivă e că s-a ridicat și a părăsit gazonul pe picioarele sale. Asta indică faptul că ritmul său cardiac a revenit la normal. Acum, e nevoie de interpretarea datelor oferite de pacemaker. În felul acesta, doctorii își vor da seama dacă a existat un ritm cardiac anormal sau un stop cardio-respirator“, a explicat Morten Boesen.

Christian Eriksen, un fotbalist cu mai multe vieți

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Christian Eriksen
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Danezii mențin suspansul în privința lui Eriksen

Firește, în aceste momente, mulți susțin că, la 34 de ani și cu două episoade legate de problemele sale cardiace, cariera sportivă a lui Eriksen e încheiată. Întrebat despre acest lucru, directorul federației daneze, Peter Moller, a refuzat să dea un răspuns ferm.

El (n.r. – Christian Eriksen) trebuie să dea răspunsul la această întrebare. Eu nu știu. E o întrebare legitimă, dar nu știu eu răspunsul. Depinde ce își dorește Christian“, a explicat oficialul danez.

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