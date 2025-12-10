După startul de sezon foarte modest sub comanda lui Marius Măldărășanu, sibienii au decis să schimbe antrenorul, iar alesul a fost Dorinel Munteanu. Fostul campion al României cu Oțelul Galați a semnat miercuri contractul și a fost prezentat într-o conferință de presă.

Dorinel Munteanu, după instalarea la Sibiu: "Eu cred cu tărie că potențialul acestor jucători e mult mai mare. Merg pe continuitate"



"Obiectivul realist e ieșirea din zona în care suntem, adică zona de retrogradare. Cred cu tărie că este doar o situație de moment. Vrem să ocupăm o poziție din play-out cât mai aproape de potențialul acestei echipe", a spus Dorinel Munteanu.



Liderul all-time al meciurilor la naționala României a anunțat ferm că va nu face modificări masive în lotul lui FC Hermannstadt, chiar dacă în câteva săptămâni se va deschide fereastra de mercato.



"Sunt de câteva ore la Sibiu. Nu am venit cu gândul de a schimba, ci cu gândul de a da șanse fiecăruia în aceste două jocuri. Nu ascund, îmi doresc maxim din aceste două jocuri, Craiova și Petrolul. Îmi doresc maximul. Nu mi-am făcut un plan legat de plecări și veniri.



Eu cred cu tărie că potențialul acestor jucători e mult mai mare și nu se pune problema schimbării. Merg pe continuitate. În cariera mea, eu merg pe continuitate, pe încredere, dar vreau ca încrederea dată jucătorilor să revină prin rezultate și să scoatem echipa din această zonă", a mai spus noul antrenor de la Sibiu.

În ultimele etape din 2025, FC Hermannstadt va juca două meciuri acasă, cu Universitatea Craiova (14 decembrie) și Petrolul Ploiești (21 decembrie). Sibienii se află pe locul 15, penultimul, cu 12 puncte.

Sistem schimbat la Hermannstadt?



În schimb, Dorinel Munteanu a lăsat de înțeles că ar fi tentat să schimbe sistemul, iar FC Hermannstadt să renunțe la sistemul cu trei fundași centrali.



"Sistemul? Aici trebuie să mă gândesc foarte bine. Nu știu de ce aș merge cu același sistem dacă nu a funcționat, dar trebuie să am o discuție cu jucătorii cu cărțile pe masă. Voi lua decizia în câteva zile. Nu ascund intenția noastră de a obține maximul din meciurile noastre", a mai spus Dorinel Munteanu.

