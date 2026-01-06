Brazilianul va pleca la Riga FC, campioana din Letonia, care i-a oferit un salariu de 20.000 de euro, dar și un bonus de 50.000 de euro la semnătură, echivalentul salariului ”pe un an” de la FC Argeș, spune Dani Coman.



Președintele piteștenilor a confirmat mutarea. Oferta era una de nerefuzat atât pentru jucător, cât și pentru club, care se va alege cu o sumă impresionantă în schimbul unui jucător transferat gratis în vară.



Caio Ferreira a plecat de la FC Argeș și va semna cu Riga



Riga FC va plăti 700.000 de euro pentru a-l transfera pe brazilianul care a făcut senzație într-un timp foarte scurt în România. De asemenea, FC Argeș va păstra și un procent dintr-un viitor transfer.



„Caio a fost vândut la Riga. A fost cea mai bună ofertă pe care am primit-o. Trebuie să înclinăm balanța financiară a clubului. A luat bani la semnătură cât câștiga într-un an de zile la FC Argeș. Și-a exprimat dorința să plece și era logic să ne gândim și la dorința viitorului. L-am luat gratis și am făcut profit excelent cu el.



Nu ne doream să plece, dar în condițiile astea era imposibil să-l mai ținem. Îi mulțumim pentru tot ce-a făcut la Pitești și îi dorim succes”, a spus Dani Coman, potrivit GSP.ro.

În 21 de partide bifate pentru FC Argeș în campionat și Cupa României, Caio Ferreira a reușit să înscrie de trei ori și să ofere alte trei pase decisive.



Și site-urile de specialitate îi dau acum o cotă dublă față de perioada din vară. Dacă atunci când a fost transferat de la Olimpia Bălță era cotat la 400.000 de euro, acum valoarea lui de piață este estimată la 800.000 de euro.



FC Argeș, în această perioadă de mercato

