Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lăudat un tricolor și a criticat un alt elev al lui Gică Hagi după amicalul România - Țara Galilor 2-1.

Mihai Stoica, mulțumit de Darius Oalru

Stoica a apreciat că Darius Olaru, autorul pasei decisive la golul de 2-1 al lui Florinel Coman, a făcut cel mai bun meci la echipa națională și a livrat la nivelul pe care l-a arătat în ultimii ani la FCSB.

La polul opus, oficialul roș-albaștrilor s-ar fi așteptat ca fundașul dreapta Tony Strata să ofere un randament mai bun pe fază ofensivă.

Stoica: „Nu mi-a plăcut Strata”

„E cel mai bun meci al lui la națională. A mai avut o repriză cu Finlanda... da, să nu ne grăbim, dar a fost Olaru de la noi. Nu s-a mai jucat sistemul acesta.

Assist cu capul la golul anulat, forțez aici, dar assistul pentru Coman... Ce înseamnă să își poată folosi un jucător ambele picioare, lumea nu știe dacă Olaru e dreptaci sau stângaci! Da, e un meci amical...

Uite, nu mi-a plăcut Strata, mi s-a părut ușor de depășit în sistemul ăsta cu patru. Am așteptat să fie pe ofensiv ceva, a avut o singură incursiune și a dat în primul adversar, chiar nu mi-a plăcut”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Caseta meciului

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 2-1, selecţionata Ţării Galilor, într-un meci de pregătire, primul acasă de la revenirea lui Gheorghe Hagi la conducerea tehnică a naţionalei.