După doi ani petrecuți în fotbalul românesc, Nana Antwi va semna cu Beitar Ierusalim. Ocupanta locului 2 din Israel a ajuns la un acord atât cu jucătorul, cât și cu FCSB, anunță Sport5.

FCSB l-a vândut pe Nana Antwi la Beitar Ierusalim

Potrivit sursei citate, Beitar Ierusalim va plăti 240.000 de euro pentru transferul lui Nana Antwi. Fundașul ghanez își va încheia imediat împrumutul de la Hermannstadt și va semna un contract pe două sezoane, cu opțiune de prelungire.

"Beitar renunțase inițial la transfer din cauza accidentării lui Antwi, însă jucătorul a revenit pe teren în această săptămână și a impresionat în special cu viteza sa", explică israelienii.

Poreclit "Racheta" de Gigi Becali la sosirea în România tocmai datorită vitezei sale, Antwi a jucat puțin la FCSB, doar 15 meciuri, fără a avea performanțe notabile. Ulterior a fost împrumutat la FC Hermannstadt, unde a evoluat constant - 51 de meciuri, un gol și trei assist-uri.

Înainte de a semna cu FCSB, Nana Antwi a mai jucat la Young Wise FC (Ghana), Lori Vanadzor (Armenia), Lille B (Franța) și FC Urartu (Armenia).