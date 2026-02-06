După 2-3 pe teren propriu cu Dinamo în ultima etapă din Superligă, Farul Constanța a anunțat despărțirea de un jucător.

Portughezul Andre Seruca s-a transferat în Malta

”Farul Constanța și clubul Sliema Wanderers (Malta) au ajuns la un acord privind împrumutul până în vara acestui an a mijlocașului portughez Andre Seruca (25 ani).

Sosit la formația noastră la 30 iulie 2025, de la clubul Farense (Portugalia), Seruca a evoluat în numai cinci jocuri oficiale pentru Farul în Superligă și alte două în Cupa României”, a precizat clubul lui Gheorghe Hagi pe site-ul oficial.

Mijlocaș defensiv, Andre Seruca a fost transferat în vară de la Farense, care în ultimul sezon îl împrumutase la Leixoes.

Ionuț Larie, dărâmat după Farul - Dinamo 2-3: „Nu merităm, e finalul”

Ionuț Larie (39 de ani), căpitanul și veteranului Farului Constanța, s-a arătat foarte afectat de înfrângerea suferită de echipa sa, pe teren propriu, 2-3 cu Dinamo.

La flash-interviuri, Larie a concluzionat că „marinarii” au arătat că nu merită să se califice în play-off, obiectiv pentru care oricum nu mai au șanse, în opinia sa.

„Am demonstrat că nu merităm să intrăm în play-off. Eu zic că e finalul luptei pentru play-off.

Important este să facem cât mai multe puncte, să nu avem emoții în play-out. Este tristețe în vestiar, dezamăgire. Nici nu am văzut că au plecat suporterii”, a declarat Ionuț Larie, la finalul partidei.

Foto: Farul Constanța