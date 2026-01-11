OFICIAL CFR Cluj și-a adus "tanc" în apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni

CFR Cluj a anunțat un transfer în cursul zilei de duminică.

Ilija Masic CFR Cluj Zrinsjki Mostar
Ilija Masic (26 de ani), fundaș central din Bosnia și Herțegovina, este noul jucător al lui CFR Cluj. Anunțul oficial a fost făcut de ardeleni în cursul zilei de duminică.

Ilija Masic, noul fundaș al lui CFR Cluj

Masic tocmai își reziliase contractul cu Zrinjski Mostar, formație alături de care a câștigat titlul și Supercupa Bosniei. Stoperul de 1,93m sosește în Gruia cu meciuri în picioare: în prima parte a acestui sezon a evoluat în 19 partide, inclusiv în patru din faza principală Conference League.

Înainte de Zrinsjki Mostar, Ilija Masic a mai fost legitimat la NK Siroki Brijeg, NK Croatia Zmijavci și NK Lokomotiva Zagreb.

"CFRişti, faceţi cunoştinţă cu noul nostru fundaş! Începând de astăzi, Ilija Mašić va îmbrăca tricoul echipei noastre! 

În vârstă de 26 de ani și având o înălțime impresionantă de 1.93 m, Ilija evoluează pe postul de fundaș central. Acesta a fost format de Siroki Brijeg, formație din Bosnia și Herțegovina. În ultimele două sezoane, apărătorul a evoluat pentru formația bosniacă Zrinjski Mostar, alături de care a câștigat Campionatul, Supercupa Bosniei și a reușit calificarea în actualul sezon al UEFA Conference League, în care a fost integralist în patru partide din faza ligii. 

Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe realizări alături de noi!", a transmis CFR Cluj.

