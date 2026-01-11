Ilija Masic (26 de ani), fundaș central din Bosnia și Herțegovina, este noul jucător al lui CFR Cluj. Anunțul oficial a fost făcut de ardeleni în cursul zilei de duminică.

Ilija Masic, noul fundaș al lui CFR Cluj



Masic tocmai își reziliase contractul cu Zrinjski Mostar, formație alături de care a câștigat titlul și Supercupa Bosniei. Stoperul de 1,93m sosește în Gruia cu meciuri în picioare: în prima parte a acestui sezon a evoluat în 19 partide, inclusiv în patru din faza principală Conference League.

