Dinamo a dominat în totalitate prima parte jocului, dar a reușit să deschidă scorul abia în partea secundă, după ce Danny Armstrong a profitat de un ”cadou” oferit de defensiva celor de la Petrolul.



După câteva minute mai târziu, a venit rândul lui Devis Epassy să greșească. Gicu Grozav a profitat și a stabilit scorul final, 1-1, astfel că Dinamo face un pas greșit în lupta pentru titlu, iar ploieștenii obțin un punct important pentru îndeplinirea obiectivului: salvarea de la retrogradare.



Nana Boateng s-a întors în Superligă



Imediat după meci, Petrolul a oficializat transferul lui Nana Boateng (31 de ani), fost campion al României cu CFR Cluj. Mijlocașul se întoarce în campionatul României după ce a fost liber de contract în ultimele luni.



Boateng a fost primul transfer făcut de Dan Petrescu la Jeonbuk Hyundai, în Coreea de Sud. În schimbul său, CFR Cluj a primit nu mai puțin de două milioane de euro în 2023.



”Bun venit, Nana Boateng!



FC Petrolul Ploiesti a ajuns la un acord cu jucătorul Nana Boateng (31 ani), cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru un sezon și jumătate. Campion cu CFR Cluj în 2022, Boateng revine, astfel, în Superliga, după ce, ultima dată, a activat în Coreea de Sud, la Jeonbuk Hyundai.

Născut la Accra, în Ghana, Bismark Adjei-Boateng și-a făcut junioratul la Manchester City, club cu care s-a aflat sub contract până la începutul lui 2017, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la Stromgodset (Norvegia), Colorado (SUA) și KUPS (Finlanda).

Pe lângă titlul câștigat cu CFR, noul echipier al „lupilor” mai are în CV titlul in Norvegia, eventul campionat-cupa în Coreea de Sud, precum și Cupa Finlandei”, au transmis prahovenii.



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Constanța pentru duelul cu Farul, în timp ce Petrolul va primi vizita ”vecinei de clasament” Unirea Slobozia.



”Câinii” vor rămâne pe locul trei la finele acestei runde. Au 45 de puncte și sunt la egalitate cu Rapid, care va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj în această etapă.

