Formația din Superliga dă o nouă lovitură! Jucătorul de la Slavia Praga a semnat

Mai multe echipe din Superliga își doresc să se întărească în această iarnă pentru a încheia pe un loc cât mai bun sezonul regulat, dar și pentru a intra pregătite în play-off/play-out.

În această situație se află și Petrolul, care a realizat trei mutări în această iarnă pentru a-i oferi lui Neagoe un lot competitiv.



Petrolul a rezolvat mutarea fotbalistului de la Slavia Praga



Petrolul i-a adus pe Diogo Rodrigues (fundaș dreapta), Ștefan Georgescu (portar) și Marco Dulva (mijlocaș defensiv) și a mai rezolvat o mutare.

Este vorba despre Andreas Dumitrescu, jucător care a fost dorit în această perioadă și de Dinamo, dar cele două părți nu au mai ajuns la o înțelegere.

Conform Fanatik.ro, fundașul latera a smenat cu Petrolul și a va fi împrumutat de echipa din Cehia până la finalul sezonului.

