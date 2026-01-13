Formația din Superliga dă o nouă lovitură! Jucătorul de la Slavia Praga a semnat

Formația din Superliga dă o nouă lovitură! Jucătorul de la Slavia Praga a semnat Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Una dintre formațiile importante din Superliga a dat o nouă lovitură în această iarnă.

TAGS:
petrolulandreas dumitrescuSuperligaSlavia PragaDinamo
Din articol

Mai multe echipe din Superliga își doresc să se întărească în această iarnă pentru a încheia pe un loc cât mai bun sezonul regulat, dar și pentru a intra pregătite în play-off/play-out.

În această situație se află și Petrolul, care a realizat trei mutări în această iarnă pentru a-i oferi lui Neagoe un lot competitiv. 

Petrolul a rezolvat mutarea fotbalistului de la Slavia Praga 

Petrolul i-a adus pe Diogo Rodrigues (fundaș dreapta), Ștefan Georgescu (portar) și Marco Dulva (mijlocaș defensiv) și a mai rezolvat o mutare.

Este vorba despre Andreas Dumitrescu, jucător care a fost dorit în această perioadă și de Dinamo, dar cele două părți nu au mai ajuns la o înțelegere.

Conform Fanatik.ro, fundașul latera a smenat cu Petrolul și a va fi împrumutat de echipa din Cehia până la finalul sezonului.

Împrumutat până recent la Sigma Olomouc, Dumitrescu și-a reziliat înțelegerea cu formația cehă și a revenit la Slavia, club cu care mai are contract până în 2027.

Fostul jucător de la Sepsi a fost transferat în septembrie 2023 de Slavia Praga în schimbul a un milion de euro, dar bifat doar opt partide în tricoul echipei cehe.

300.000 de euro este cota lui Andreas Dumitrescu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un turist care a vizitat 100 de țări a mărturisit unde nu s-ar mai întoarce niciodată: „E plicitisor și lipsit de viață”
Un turist care a vizitat 100 de țări a mărturisit unde nu s-ar mai întoarce niciodată: „E plicitisor și lipsit de viață”
ARTICOLE PE SUBIECT
Petrolul Ploiești, eșec drastic în ultimul amical din Turcia!
Petrolul Ploiești, eșec drastic în ultimul amical din Turcia!
9 jucători noi la Petrolul Ploiești! Lotul lui Eugen Neagoe pentru stagiul din Antalya
9 jucători noi la Petrolul Ploiești! Lotul lui Eugen Neagoe pentru stagiul din Antalya
Transfer la Petrolul Ploiești! Revenire spectaculoasă în Superligă
Transfer la Petrolul Ploiești! Revenire spectaculoasă în Superligă
ULTIMELE STIRI
Mutări de trupe în handbalul românesc: Bent Dahl a semnat, Mariana Tîrcă revine. Bogdan Burcea preia o nouă echipă
Mutări de trupe în handbalul românesc: Bent Dahl a semnat, Mariana Tîrcă revine. Bogdan Burcea preia o nouă echipă
Real Madrid are un nou antrenor
Real Madrid are un nou antrenor
Gigi Becali anunță că FCSB a rezolvat transferul: ”Am trimis contractul să îl semneze!”
Gigi Becali anunță că FCSB a rezolvat transferul: ”Am trimis contractul să îl semneze!”
Zeljko Kopic a numit obiectivul lui Dinamo: ”Ar fi un succes mare pentru club”
Zeljko Kopic a numit obiectivul lui Dinamo: ”Ar fi un succes mare pentru club”
E gata! Noul internațional român a semnat chiar de ziua lui
E gata! Noul internațional român a semnat chiar de ziua lui
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
El este noul antrenor de la Real Madrid! Spaniolii au făcut anunțul imediat după demiterea lui Xabi Alonso

El este noul antrenor de la Real Madrid! Spaniolii au făcut anunțul imediat după demiterea lui Xabi Alonso

Fostul patron al lui Adrian Mutu, asasinat de un lunetist chiar la înmormântarea mamei sale! Reacția românului

Fostul patron al lui Adrian Mutu, asasinat de un lunetist chiar la înmormântarea mamei sale! Reacția românului

Vestea momentului pentru FCSB!

Vestea momentului pentru FCSB!

Scor de neprezentare în Genoa - Cagliari! Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu

Scor de neprezentare în Genoa - Cagliari! Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu

Primul care a rupt tăcerea! Mbappe, mesaj pentru Xabi Alonso după cutremurul de la Real Madrid

Primul care a rupt tăcerea! Mbappe, mesaj pentru Xabi Alonso după cutremurul de la Real Madrid

Misiune grea pentru FCSB! Agentul fotbalistului cu meciuri în Champions League a făcut anunțul

Misiune grea pentru FCSB! Agentul fotbalistului cu meciuri în Champions League a făcut anunțul



Recomandarile redactiei
Gigi Becali anunță că FCSB a rezolvat transferul: ”Am trimis contractul să îl semneze!”
Gigi Becali anunță că FCSB a rezolvat transferul: ”Am trimis contractul să îl semneze!”
Real Madrid are un nou antrenor
Real Madrid are un nou antrenor
E gata! Noul internațional român a semnat chiar de ziua lui
E gata! Noul internațional român a semnat chiar de ziua lui
Florin Manea exultă! Impresarul dă lovitura cu transferul lui Radu Drăgușin: ”E ceva senzațional! M-au sunat că vor să prezinte oferta!”
Florin Manea exultă! Impresarul dă lovitura cu transferul lui Radu Drăgușin: ”E ceva senzațional! M-au sunat că vor să prezinte oferta!”
Zeljko Kopic a numit obiectivul lui Dinamo: ”Ar fi un succes mare pentru club”
Zeljko Kopic a numit obiectivul lui Dinamo: ”Ar fi un succes mare pentru club”
Alte subiecte de interes
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost înjurat de un stadion întreg! Ce nu s-a văzut la TV
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost înjurat de un stadion întreg! Ce nu s-a văzut la TV
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cum a reușit Sparta Praga să câștige lupta cu rivala Slavia pentru transferul lui Albion Rrahmani! Anunțul presei din Cehia
Cum a reușit Sparta Praga să câștige lupta cu rivala Slavia pentru transferul lui Albion Rrahmani! Anunțul presei din Cehia
Slavia Praga - AC Milan 1-3. Rossonerii nu i-au iertat! Meciul a fost pe PRO ARENA și VOYO
Slavia Praga - AC Milan 1-3. Rossonerii nu i-au iertat! Meciul a fost pe PRO ARENA și VOYO
CITESTE SI
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

stirileprotv Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Afacerile cu care mai mulți români au dat lovitura în Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești

stirileprotv Afacerile cu care mai mulți români au dat lovitura în Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești

Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

stirileprotv Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!