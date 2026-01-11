„Rămas-bun care doare!” Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: „Aici am devenit bărbat”

Transferul mijlocașului în Emiratele Arabe Unite s-a oficializat sâmbătă, 10 ianuarie, când liderul din UAE a anunțat mutarea printr-un clip spectaculos. FCSB încasează 1,5 milioane de euro în schimbul fotbalistului care a părăsit cantonamentul din Antalya pentru a semna contractul vieții, care îi aduce un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon.



Deși a făcut pasul către un campionat unde va fi coleg cu vedete precum Soufiane Rahimi, gândul lui Șut a rămas la fosta sa echipă. Într-o postare pe Instagram, acesta a descris perioada petrecută la București drept definitorie pentru cariera și viața sa.



„Unul dintre campioni pleacă. A venit momentul să-mi iau rămas-bun. După 5 ani și jumătate, a venit momentul unui rămas-bun care doare mai mult decât pot explica în cuvinte. Am ajuns la FCSB copil, cu vise mari, cu ochii plini de speranță și cu dorința curată de a juca pentru echipa pe care o iubeam din copilărie. Aici am crescut, aici m-am format și tot aici am învățat ce înseamnă sacrificiul, presiunea și onoarea de a purta acest tricou.



FCSB nu a fost niciodată doar un club pentru mine. A fost casa mea. A fost familia mea. A fost locul unde am devenit bărbat, unde am căzut și m-am ridicat, unde am luptat, am visat și am simțit ce înseamnă să joci cu inima pentru niște culori. Trăirile de aici m-au definit ca fotbalist și ca om și vor rămâne pentru totdeauna adânc întipărite în sufletul meu.



Plec cu capul sus, cu respect, recunoștință și o dragoste sinceră pentru acest club. Indiferent unde mă va purta drumul, legătura creată aici nu se va rupe niciodată. Pentru că, oriunde aș fi, voi rămâne mereu unul dintre voi — un suporter care va trăi fiecare bucurie și fiecare luptă a FCSB-ului cu aceeași emoție”, a scris Adrian Șut pe Instagram.

