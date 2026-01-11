„Rămas-bun care doare!” Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: „Aici am devenit bărbat”

&bdquo;Rămas-bun care doare!&rdquo; Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: &bdquo;Aici am devenit bărbat&rdquo; Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Adrian Șut (26 de ani) a reacționat duminică pe rețelele de socializare, la o zi după ce a fost prezentat oficial la Al-Ain, și a transmis o scrisoare deschisă suporterilor roș-albaștri.

TAGS:
FCSBadrian sutal ain
Din articol

Transferul mijlocașului în Emiratele Arabe Unite s-a oficializat sâmbătă, 10 ianuarie, când liderul din UAE a anunțat mutarea printr-un clip spectaculos. FCSB încasează 1,5 milioane de euro în schimbul fotbalistului care a părăsit cantonamentul din Antalya pentru a semna contractul vieții, care îi aduce un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon.

Deși a făcut pasul către un campionat unde va fi coleg cu vedete precum Soufiane Rahimi, gândul lui Șut a rămas la fosta sa echipă. Într-o postare pe Instagram, acesta a descris perioada petrecută la București drept definitorie pentru cariera și viața sa.

„Unul dintre campioni pleacă. A venit momentul să-mi iau rămas-bun. După 5 ani și jumătate, a venit momentul unui rămas-bun care doare mai mult decât pot explica în cuvinte. Am ajuns la FCSB copil, cu vise mari, cu ochii plini de speranță și cu dorința curată de a juca pentru echipa pe care o iubeam din copilărie. Aici am crescut, aici m-am format și tot aici am învățat ce înseamnă sacrificiul, presiunea și onoarea de a purta acest tricou.

FCSB nu a fost niciodată doar un club pentru mine. A fost casa mea. A fost familia mea. A fost locul unde am devenit bărbat, unde am căzut și m-am ridicat, unde am luptat, am visat și am simțit ce înseamnă să joci cu inima pentru niște culori. Trăirile de aici m-au definit ca fotbalist și ca om și vor rămâne pentru totdeauna adânc întipărite în sufletul meu.

Plec cu capul sus, cu respect, recunoștință și o dragoste sinceră pentru acest club. Indiferent unde mă va purta drumul, legătura creată aici nu se va rupe niciodată. Pentru că, oriunde aș fi, voi rămâne mereu unul dintre voi — un suporter care va trăi fiecare bucurie și fiecare luptă a FCSB-ului cu aceeași emoție”, a scris Adrian Șut pe Instagram.

Dorința pentru titlul 29

Mijlocașul defensiv, care a strâns peste 200 de meciuri în tricoul roș-albastru și a fost un pion esențial în ultimele două titluri câștigate de bucureșteni, a ținut să sublinieze responsabilitatea pe care a simțit-o ca lider în vestiar. Șut a încheiat mesajul cu o urare pentru foștii săi colegi, cărora le dorește să câștige un nou titlu în Superliga.

„A fost o onoare și o mândrie imensă să port banderola de căpitan a acestei echipe și să reprezint vestiarul, clubul și suporterii pe teren. Este o responsabilitate pe care o voi purta mereu în suflet. Îmi doresc din tot sufletul ca finalul să ne găsească bucuroși, uniți, sărbătorind titlul 29, pentru că FCSB și suporterii ei merită mereu să fie în vârf. Nu spun adio. Spun mulțumesc pentru tot”, a mai scris fotbalistul.

Adrian Șut ar putea bifa primele minute pentru noua sa formație chiar săptămâna viitoare. Al Ain are programat un derby de foc împotriva celor de la Al Wahda, sâmbătă, 17 ianuarie, într-un duel al primelor două clasate din Emirate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
ARTICOLE PE SUBIECT
Suma fixată pentru &icirc;nlocuitorul lui Șut la FCSB! Iftime i-a transmis prețul lui Becali: &bdquo;E mai talentat!&rdquo;
Suma fixată pentru înlocuitorul lui Șut la FCSB! Iftime i-a transmis prețul lui Becali: „E mai talentat!”
Zeljko Kopic s-a pronunțat &icirc;nainte de Dinamo Zagreb - FCSB: La acești 4 jucători să fie atenți
Zeljko Kopic s-a pronunțat înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: "La acești 4 jucători să fie atenți"
Gigi Becali a identificat problema din fotbalul rom&acirc;nesc: &bdquo;Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta&rdquo;
Gigi Becali a identificat problema din fotbalul românesc: „Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta”
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Gangwon FC, testul final al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; din Antalya!
Dinamo - Gangwon FC, testul final al ”câinilor” din Antalya!
CFR Cluj și-a adus tanc &icirc;n apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
CFR Cluj și-a adus "tanc" în apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: "I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul"
Suma fixată pentru &icirc;nlocuitorul lui Șut la FCSB! Iftime i-a transmis prețul lui Becali: &bdquo;E mai talentat!&rdquo;
Suma fixată pentru înlocuitorul lui Șut la FCSB! Iftime i-a transmis prețul lui Becali: „E mai talentat!”
Zeljko Kopic s-a pronunțat &icirc;nainte de Dinamo Zagreb - FCSB: La acești 4 jucători să fie atenți
Zeljko Kopic s-a pronunțat înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: "La acești 4 jucători să fie atenți"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!

Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!

Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: &rdquo;Poate face un salt important!&rdquo;

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: &rdquo;Asta am stabilit!&rdquo;

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: ”Asta am stabilit!”

Mario Balotelli l-a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt pe Cristi Chivu

Mario Balotelli l-a descris într-un singur cuvânt pe Cristi Chivu

Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!

Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!



Recomandarile redactiei
CFR Cluj și-a adus tanc &icirc;n apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
CFR Cluj și-a adus "tanc" în apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
Dinamo - Gangwon FC, testul final al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; din Antalya!
Dinamo - Gangwon FC, testul final al ”câinilor” din Antalya!
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: "I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul"
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată &bdquo;sufletul&rdquo; fotbalului băcăuan
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Zeljko Kopic s-a pronunțat &icirc;nainte de Dinamo Zagreb - FCSB: La acești 4 jucători să fie atenți
Zeljko Kopic s-a pronunțat înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: "La acești 4 jucători să fie atenți"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
E &icirc;ntr-un declin total . Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns &icirc;n finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Cum poate să dea așa de acolo? . A șutat pe l&acirc;ngă poartă și și-a pus m&acirc;inile &icirc;n cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
CITESTE SI
SUA au atacat Statul Islamic &icirc;n Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

stirileprotv SUA au atacat Statul Islamic în Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cu c&acirc;t au crescut taxele și impozitele locale &icirc;n marile orașe din Rom&acirc;nia. &bdquo;Scumpirea lui Bolojan&rdquo; se resimte &icirc;n toată țara

stirileprotv Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

stirileprotv Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!