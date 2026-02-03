OFICIAL Cristian Ponde a semnat în Superligă! Românul din naționala Portugaliei era privit ca ”noul Cristiano Ronaldo”

Transfer neașteptat la Unirea Slobozia.

Unirea Slobozia a anunțat marți transferul lui Cristian Ponde, atacant român care deține și cetățenia portugheză.

”Bine ai venit, Cristian Ponde!

Atacantul portughez cu origini românești, în vârstă de 31 de ani, se alătură echipei noastre.

Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes!”, se menționează pe pagina oficială de Facebook a grupării ialomițene.

Cristian Ponde a început fotbalul la academia clubului Sporting Lisabona, pentru care a evoluat ca senior doar la echipa a doua.

Un obișnuit al selecțiilor la naționalele de juniori lusitane, el era privit ca ”noul Cristiano Ronaldo”, dar o mai multe accidentări i-au oprit ascensiunea în fotbalul mare.

Ulterior, în cariera sa, atacantul acum în vârstă de 31 de ani a jucat la formațiile Karpatî Lvov, Grasshopper Zurich, Farense, Feirense și ultima oară la Maritimo, formație din liga secundă a Portugaliei. 

El era liber de contract din luna iulie a anului trecut, notează Agerpres.

Atacantul este al șaselea transfer realizat de Unirea Slobozia în această iarnă, după Alexandru Albu (Chindia Târgoviște), Teodor Lungu (Petrocub Hîncești), Laurențiu Vlăsceanu (UTA, via FCSB), Guy Dahan (Zimbru Chișinău) și Marc Tsoungui (Ararat Erevan).

