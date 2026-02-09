FCSB a oficializat astăzi transferul lui Rooney Nedelea, jucător ofensiv de 17 ani provenit de la Daco-Getica București.

Rooney Nedelea a evoluat în acest sezon în Liga Elitelor pentru Daco-Getica, fosta echipă Juventus din Colentina.

Campioana României luptă acum din greu să obțină calificarea în play-off, dar face transferuri pe bandă rulantă și pentru academia clubului, devenită deja pepiniera primei echipe.

Săptămâna trecută, spre exemplu, FCSB a bifat într-o singură șase transferuri!

Este vorba despre Ianis Andrei Tăbleț (MX PRO Academy), Alexandru Seica, Cristian Poenaru, Răzvan Grosariu, Valentin Traian Marica și Albert Teodor Dâmbu (toți proveniți de la Transilvania Bistrița), juniori de la categoriile Under 15 - Under 17.

FCSB dă peste cap calculele pentru titlu!

FCSB a câștigat cu 4-1 meciul de la Galați, cu Oțelul, și a reintrat serios în cărți pentru accederea în play-off.

Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25').

Astfel, FCSB ajunge la trei victorii consecutive, după cele reușite pe teren propriu cu FC Botoșani (2-1) și Csikszereda (1-0). Campioana este acum la doar două puncte de play-off, iar bookmakerii o văd printre favoritele la titlu!

Cota echipei lui Gigi Becali pentru o revenire de senzație a scăzut considerabil după parcursul din ultimele etape. FCSB este favorita numărul patru, după Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo.

Și CFR Cluj este inclusă în calculele pentr titlu de bookmakeri, având în vedere parcursul spectaculos din ultimele etape. Ardelenii au ajuns la șapte victorii consecutive și, chiar dacă sunt tot în zona play-out-ului, sunt favoriți pentru a prinde un loc în ”TOP 6” la finele sezonului regulat.

Cotele pentru câștigarea titlului, în opinia bookmakerilor:

Rapid - 3.75

Universitatea Craiova - 3.75

Dinamo București - 4

FCSB - 6

CFR Cluj - 10

FC Botoșani - 30

U Cluj - 50

FC Argeș - 60

Oțelul - 100

*cotele prezentate pot suferi modificări în funcție de rezultatul din ultimul meci al etapei 26, dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Învingătoarea va încheia etapa pe primul loc, iar un rezultat de egalitate i-ar ajuta pe olteni să-și păstreze fotoliul de lider.