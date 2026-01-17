Giuleștenii au realizat vineri al treilea transfer din perioada de mercato. După Daniel Paraschiv și Robert Sălceanu, Rapid l-a adus și pe Dejan Iliev ca înlocuitor pentru Franz Stolz.



Titular între buturi este așteptat să rămână Marian Aioani, în timp ce nord-macedoneanul ar urma să fie varianta de rezervă a acestuia.



A semnat cu Rapid și a reacționat categoric: ”Mă bucur că am ajuns la cel mai mare club din România”



După ce a fost prezentat la Rapid, Dejan Iliev a oferit și un interviu pentru club, pe care l-a descris drept cel mai mare din România.



”În primul rând, mă bucur enorm să fiu aici. E o mare onoare să ajung la cel mai mare club din România, un club de top, cu istorie bogată. Sunt foarte fericit să fiu aici și abia aștept să-i cunosc pe fani și pe colegii mei.



Pentru mine, atmosfera de aici a fost cea mai bună atmosferă în care am jucat. Cu siguranță. Fără niciun dubiu. Mi-a plăcut să joc aici ,dar este foarte greu să joci aici, mai ales împotriva Rapidului. Fanii sunt al 12-lea jucător și cred că asta ajută enorm.



Am fost sub presiune constant. Am pierdut aici. Pentru mine, sunt foarte fericit că am semnat aici”, a spus Dejan Iliev.

