Echipa pregătită de Daniel Pancu e pe locul 11 în clasament după 21 de etape, cu 26 de puncte obținute. Doar șase victorii au bifat ardelenii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.



E gata! CFR Cluj a anunțat transferul lui Alibek: ”Noul nostru atacant”



CFR Cluj a anunțat duminică, la prânz, transferul lui Alibek Aliev, atacantul suedez care este cotat de site-urile de specialitate la 350.000 de euro.



Fotbalistul a rămas liber de contract în această iarnă după ce s-a despărțit de Osters. El a mai fost legitimat la Trolhattan, Varbergs BoIS, Orgryte, Dalkurd, TSKA Moscova II, GAIS, FF Jaro și Elfsborg.



”Bun venit, Alibek Aliev!



Suntem bucuroși să vă anunțăm că începând de astăzi, Alibek Aliev este noul nostru atacant!



În vârstă de 29 de ani, noul nostru jucător vine în Gruia după ce în ultimele sezoane a evoluat pentru echipa suedeză Osters IF, pentru care a bifat 63 de meciuri, a înscris 25 de goluri și a reușit 6 pase decisive.



De-a lungul carierei sale, Alibek a mai îmbrăcat tricoul echipelor suedeze GAIS, Örgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS sau FC Trollhättan, iar în afara Suediei acesta a mai evoluat pentru CSKA Moscova și pentru echipa finlandeză FF Jaro. La nivel de juniori, acesta a reprezentat Echipa Națională a Suediei.



Îi urăm mult succes și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.

