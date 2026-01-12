Dinamo a rezolvat al doilea transfer al iernii! A venit confirmarea din partea antrenorului

Dinamo a rezolvat al doilea transfer al iernii! A venit confirmarea din partea antrenorului
Dinamo a rezolvat al doilea transfer din această fereastră de mercato.

Celta Vigo Dinamo Fredi Alvarez ianis tarba
După ce l-a adus gratis pe fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani), liber de contract după plecarea de la Petrolul, Dinamo și-a asigurat serviciile extremei dreapta Ianis Târbă (19 ani), care sosește de la echipa secundă a lui Celta Vigo.

Ianis Târbă semnează cu Dinamo. Antrenorul de la Celta Vigo a confirmat mutarea

În weekend, presa din Spania a anunțat că firma de impresariat a celebrului Jorge Mendes s-a ocupat de trecerea lui Ianis Târbă la Dinamo. Pentru moment nu este clar dacă este vorba de un împrumut sau de un transfer definitiv al internaționalului de juniori.

Fredi Alvarez (49 de ani), antrenorul echipei secunde de la Celta Vigo, a confirmat că Ianis Târbă este pe cale să semneze în România. Declarația sa a venit după ce tânărul fotbalist a fost lăsat în afara lotului pentru partida de duminică împotriva lui Barakaldo CF (1-2).

"Se pare că da, Ianis Târbă va pleca. Vineri mi s-a spus că a apărut posibilitatea pentru el de a se întoarce în țara sa, așa că am încercat să evităm o accidentare.

Înțeleg că se va finaliza în următoarele zile sau ore. Dacă este un împrumut sau un transfer definitiv? Nu sunt atât de implicat și nu știu aceste detalii", a spus Fredi Alvarez.

Ianis Târbă a jucat foarte puțin în acest sezon, motiv pentru care și-a dorit să schimbe echipa. Românul a fost folosit în doar 3 meciuri, ultima dată în urmă cu mai bune de două luni.

Totuși, în sezonul trecut, Târbă a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei U19 de la Celta, cu 8 goluri în 25 de partide (13 ca titular), potrivit Estadio Deportivo.

Ianis Târbă a fost coleg cu Yamal în academia Barcelonei și a jucat pentru România la EURO U19

Târbă și-a făcut o parte a junioratului la FC Barcelona, iar în 2022 a trecut în academia lui Celta Vigo. Extrema dreaptă a fost o prezență constantă la naționalele de juniori ale României, iar vara trecută a jucat în trei meciuri de la Campionatul European U19, unde tricolorii au ajuns până în semifinale.

Născut în Mollerussa (Spania) din părinți români, Târbă a fost coleg cu Lamine Yamal în academia Barcelonei. Într-un interviu acordat vara trecută, înainte de EURO U19, fotbalistul de la Celta Vigo vorbea despre ce a învățat în fotbalul spaniol.

"După un an foarte bun la o echipă de acolo, am ajuns la vârsta de 12 ani în academia Barcelonei. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea în care am învățat foarte multe. 

Fotbalul spaniol m-a învățat să lucrez cu mingea și să mă reactivez foarte bine pe plan defensiv după ce pierd balonul.

Yamal, încă de când avea 15 ani, mi s-a părut un jucător foarte talentat, dar nu mă așteptam să ajungă ceea ce a ajuns", spunea Ianis Târbă.

Ianis Târbă, fan Mbappe și Ronaldo. "Din România, favoritul meu e Coman!"

"Visul meu e să joc în Anglia, echipa mea favorită este Chelsea", spunea Ianis Târbă, într-un interviu acordat pentru Sport.ro în 2024.

"Modelul meu din fotbalul actual e Kylian Mbappe. E foarte inteligent, are schimbări bune de ritm, de direcție. Are și finalizare, e un jucător de top. Per total, Cristiano Ronaldo e fotbalistul meu preferat, aș avea foarte multe de învățat de la el, mai ales mentalitatea lui de învingător.

Florinel Coman e jucătorul meu favorit din România. Îmi place mult cum se mișcă, sezonul acesta joacă foarte bine și sunt lucruri pe care le pot învăța de la el", mai spunea Târbă.

