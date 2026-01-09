Robert Bădescu, fundaș stânga în vârstă de 20 de ani, va evolua în a doua parte a sezonului la Metaloglobus, ultima clasată din Superliga, sub formă de împrumut.



Potrivit Fanatik, mutarea este deja stabilită, iar formația din Pantelimon va avea inclusă și o opțiune de transfer definitiv la finalul stagiunii.



Bădescu merge la Metaloglobus



Decizia a fost luată cu acordul antrenorului Costel Gâlcă, care își dorește ca fotbalistul să adune mai multe minute de joc, lucru dificil de realizat în acest moment la Rapid.



Bădescu a fost folosit rar în actualul sezon, chiar și în perioada în care Andrei Borza a fost indisponibil. În total, fundașul a bifat șapte apariții pentru giuleșteni, șase în Superliga și una în Cupa României.



Ajuns la Rapid în 2022, de la Academica Clinceni, Bădescu a debutat la prima echipă într-un meci cu UTA Arad, partidă în care a și marcat.



A urmat un împrumut la CS Mioveni, însă revenirea în Giulești nu i-a adus continuitatea dorită. În total, fundașul a strâns 13 meciuri și un gol la echipa mare a Rapidului.



Robert Bădescu mai are contract cu Rapid până în 2027, iar cota sa de piață este de 250.000 de euro, conform Transfermarkt.

