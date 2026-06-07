După săptămâni lungi în care Perez și Riquelme s-au bătut în declarații, transferuri și antrenori - Perez spunând că-l aduce pe Jose Mourinho la club, iar Riquelme, pe Jurgen Klopp - a venit și Ziua Z.

Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi

Real Madrid a emis un comunicat în care a evidențiat că peste 12.000 de voturi au fost înregistrate până la ora 13:00 locală (adică ora 14:00 a României), cu privire la alegerile prezidențiale.

”Comisia Electorală a lui Real Madrid informează că, la ora 13:00, un total de 12.651 de membri votaseră în cadrul alegerilor pentru funcția de președinte și pentru Consiliul de Administrație de la Real Madrid, care au loc la Pavilionul de Baschet din Ciudad Real Madrid.

Această cifră reprezintă o prezență la vot de 16,82%. Secțiile de votare vor rămâne deschise neîntrerupt până la ora 20:00”, se arată în comunicatul grupării blanco.

Presa din străinătate a scris că Florentino Perez conduce detașat voturile în acest moment. Afaceristul are o istorie îndelungată la conducerea lui Real Madrid, club pe care l-a prezidat între 2000 și 2006, iar apoi din 2009 până în prezent.

”Așa cum era de așteptat, actualul președinte al clubului, Florentino Perez, conduce detașat, cu un avans de aproximativ 64%, față de 35% pentru contracandidatul său, Enrique Riquelme”, a scris sportal.bg.

Dacă Perez câștigă, Mourinho va fi noul antrenor al lui Real Madrid. Ce transfer pregătește portughezul

Jose Mourinho pregătește deja primele mutări importante dacă va reveni pe banca lui Real Madrid, iar ținta principală ar fi mijlocașul portughez Mateus Fernandes, de la West Ham United.

Potrivit AS.com, jucătorul de 21 de ani a intrat pe lista scurtă a lui Mourinho, fiind considerat varianta ideală pentru refacerea liniei de mijloc de pe Santiago Bernabeu.

Fernandes a fost una dintre revelațiile sezonului în Premier League, chiar dacă West Ham a avut un parcurs dificil. Portughezul a adunat 36 de meciuri, cu trei goluri și patru pase decisive.