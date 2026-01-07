Sibienii se află într-o situație delicată în Superligă. Au doar 13 puncte după 21 de etape și doar două victorii, iar Dorinel Munteanu încearcă salvarea de la retrogradare în partea secundă a sezonului.



După ce au bifat deja două transferuri, cei de la Hermannstadt l-au semnat și pe Christ Afalna (27 de ani), atacantul care a evoluat în ultimii trei ani și jumătate pentru Unirea Slobozia.



Christ Afalna e noul jucător al lui Hermannstadt



Camerunezul a bifat patru reușite pentru echipa sa în prima parte a sezonului, dar și două assist-uri, în 21 de partide. În România joacă din 2019, când a fost transferat din țara natală la Somuz Fălticeni.



”Bine ai venit, Christ Afalna!



Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de ambele picioare. În țara natală, Afalna a evoluat pentru AS Matelots, iar în țara noastră pentru Somuz Fălticeni și Unirea Slobozia, echipă pentru care în prima parte a acestui sezon a bifat 21 de prezențe, a marcat de patru ori și a oferit două pase de gol. Christ a semnat cu FCH un contract valabil pentru un sezon și jumătate”, a scris Hermannstadt.

