Hermannstadt se mișcă bine pe piața transferurilor în această iarnă.

Sibienii se află într-o situație delicată în Superligă. Au doar 13 puncte după 21 de etape și doar două victorii, iar Dorinel Munteanu încearcă salvarea de la retrogradare în partea secundă a sezonului.

După ce au bifat deja două transferuri, cei de la Hermannstadt l-au semnat și pe Christ Afalna (27 de ani), atacantul care a evoluat în ultimii trei ani și jumătate pentru Unirea Slobozia.

Christ Afalna e noul jucător al lui Hermannstadt

Camerunezul a bifat patru reușite pentru echipa sa în prima parte a sezonului, dar și două assist-uri, în 21 de partide. În România joacă din 2019, când a fost transferat din țara natală la Somuz Fălticeni.

”Bine ai venit, Christ Afalna!

Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de ambele picioare. În țara natală, Afalna a evoluat pentru AS Matelots, iar în țara noastră pentru Somuz Fălticeni și Unirea Slobozia, echipă pentru care în prima parte a acestui sezon a bifat 21 de prezențe, a marcat de patru ori și a oferit două pase de gol. Christ a semnat cu FCH un contract valabil pentru un sezon și jumătate”, a scris Hermannstadt.

Hermannstadt pregătește și alte transferuri

În dialog cu Sport.ro, Claudiu Rotar, acționarul de la Hermannstadt, a spus că vor mai urma încă ”2-3 transferuri” în perioada următoare. Există posibilitatea să fie aduși și alți jucători, dacă Dorinel Munteanu va solicita acest lucru după cantonament.

„Mai trebuie să aducem 2-3 jucători. (n.r. - Va fi o reconstrucție?) Nu, încă e devreme”, a spus Rotar, pentru Sport.ro.

La capitolul plecări, tot Dorinel Munteanu este cel care va decide. Această decizie va fi luată după cantonamentul din iarnă, care se anunță a fi unul dificil pentru jucătorii grupării sibiene: ”O să fie decizia lui Dorinel, cred că după cantonament, după ce-și vede lotul, cred că va zice atunci ce-i mai trebuie și ce nu-i mai trebuie”.

Hermannstadt, în această perioadă de mercato

Antrenor - Dorinel Munteanu (nou)

Veniri - Eduard Florescu (Unirea Slobozia / gratis), Bozhidar Chorbadzhiyski (Botev Vratsa / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Răzvan Călugăr (Șelimbăr)

Plecări - Vahid Selimovic (contract reziliat)

