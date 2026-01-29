OFICIAL CFR Cluj, lovitură în mercato: a semnat atacantul cu 5 titluri de campion, dorit în trecut și de Gigi Becali

CFR Cluj, lovitură în mercato: a semnat atacantul cu 5 titluri de campion, dorit în trecut și de Gigi Becali Superliga
CFR Cluj a anunțat un nou transfer, al șaptelea din această fereastră de mercato.

CFR Clujluka zahovic
Luka Zahovic, noul atacant al lui CFR Cluj

Atacantul Luka Zahovic (30 de ani) este noul jucător al lui CFR Cluj. Slovenul născut în Portugalia a jucat ultima dată în Polonia, la Gornik Zabrze.

Luka Zahovic, care poate evolua ca număr 9 sau în spatele vârfului, este fiul fostului mare fotbalist Zlatko Zahovic, cel mai bun marcator din istoria naționalei Sloveniei. Luka are și el un palmares impresionant - a cucerit 5 titluri de campion cu Maribor (2013, 2014, 2015, 2017 și 2019), iar de două ori a fost golgheterul campionatului (2018 și 2019).

După multe sezoane petrecute la Maribor, echipa care l-a și crescut, Zahovic a jucat în ultimii șase ani în Polonia, la Pogon Szczecin și Gornik Zabrze. De ultima tocmai s-a despărțit acum, după 10 goluri marcate în 41 de partide.

În prima jumătate a acestui sezon, Zahovic a fost departe de forma arătată în alte sezoane, inclusiv din cauza unor probleme medicale. Slovenul a înscris doar două goluri în opt partide.

  • NK Maribor, NK Verzej, Heerenveen, Pogon Szczecin și Gornik Zabrze sunt echipele la care a evoluat Zahovic de-a lungul carierei
  • 700.000 de euro plătea Heerenveen, în 2015, pentru a-l cumpăra pe Zahovic de la Maribor. După doar 8 meciuri în Olanda, atacantul s-a întors în țara natală.
  • 500.000 de euro este cota de piață actuală a lui Zahovic, conform Transfermarkt

"Bine ai venit, Luka Zahović!

CFR-iști, faceți cunoștință cu noul nostru atacant! Începând de astăzi, Luka Zahović va îmbrăca tricoul alb-vișiniu!

Luka și-a început cariera în Slovenia, la cunoscuta formație Maribor, pentru care a evoluat în 196 de meciuri, a înscris 81 de goluri și a oferit 19 pase decisive. Alături de aceasta, a cucerit de cinci ori titlul de campion al Sloveniei, fiind golgheterul competiției în două dintre aceste sezoane. În ultimul an și jumătate, a îmbrăcat tricoul polonezilor de la Gornik Zabrze, unde a disputat 41 de partide și a contribuit decisiv la 15 goluri. De-a lungul carierei, acesta a mai jucat în Polonia pentru Pogon Szczecin și la Heerenveen, formație din Țările de Jos. 

La nivel internațional, Luka reprezintă Slovenia, bifând 15 selecții pentru prima reprezentativă, cât și numeroase apariții la echipele de juniori ale țării sale.

Îți urăm bun venit, Luka, și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!", a transmis CFR. 

Gigi Becali l-a vrut în trecut pe Zahovic la FCSB: "Dădeam două milioane dacă eram mulțumit"

Luka Zahovic, care a strâns 15 meciuri la naționala Sloveniei în perioada 2018-2023, a fost în trecut și o țintă a celor de la FCSB.

În vara lui 2018, când Zahovic tocmai câștigase primul său titlu de golgheter în Slovenia, Gigi Becali se arăta interesat de atacantul lui Maribor și ar fi dorit un împrumut cu opțiune de transfer definitiv de două milioane de euro. Maribor nu a fost însă de acord cu varianta împrumutului, iar mutarea a picat.

"Să vedem dacă vine Zahovic. Să vedem cum merge echipa. Ok, vreau un atacant, dar avem timp până în septembrie.

Nu am făcut o ofertă pentru că slovenii sunt foarte pretențioși. Am vrut să-l iau cu împrumut cu opțiune de cumpărare. Dădeam două milioane peste un an dacă eram mulțumit. Voiam să văd dacă face față aici", spunea Gigi Becali, în 2018.

Luka Zahovic, quiz despre România în 2022. Menționa Steaua și Becali

Zahovic a fost în lotul Sloveniei la un amical câștigat contra României (2-1), la Cluj-Napoca, în noiembrie 2022. Înaintea partidei, noul jucător al lui CFR Cluj și alți câțiva colegi din națională participau la un concurs în care își verificau cunoștințele despre țara noastră.

Întrebat atunci ce cluburi din România cunoaște, Zahovic a răspuns "Steaua", iar la întrebarea despre personalitățile pe care le știe din țara noastră, slovenul îl menționa pe Gigi Becali.

