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SPORT.RO
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Mirra Andreeva a câștigat turneul de la Roland Garros la 19 ani, iar discursul său de la final a ignorat complet Rusia.

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Triumful Mirrei Andreeva la Openul Francez din 2026 a pus capăt unei secete de 12 ani pentru tenisul din Rusia la turneele de Grand Slam. Deși aparatul de propagandă de la Moscova a încercat să transforme succesul ei într-o victorie a națiunii, într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și sancțiuni în sportul mondial, jucătoarea a avut o cu totul altă abordare. După adjudecarea finalei, tânăra sportivă nu a adus omagii statului sau sistemului care a format-o, alegând un mesaj centrat pe propria persoană.

Discursul sportivei a devenit imediat centrul atenției. „Vreau să-mi mulțumesc mie”, a spus Andreeva, o frază repetată ca un brand personal, care contrastează puternic cu așteptările de acasă.

În acest context, jurnaliștii ruși au ținut să sublinieze că sportiva a beneficiat și de un culoar favorabil pe tabloul de la Paris, după ce principalele favorite ale sezonului de zgură – Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff și Aryna Sabalenka – au fost eliminate în fazele incipiente ale competiției. Succesul a urmat unei prime jumătăți de an complicate pentru sportivă. La începutul lui 2026, ea a înregistrat mai multe înfrângeri neașteptate, nereușind să își apere punctele la Dubai și Indian Wells și ratând prezența la Turneul Campioanelor de la Riad în finalul sezonului precedent. În ciuda vocilor care îi cereau să schimbe antrenorul, Andreeva a păstrat echipa tehnică și tactica obișnuită.

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Reacția Mariei Sharapova

Andreeva a devenit a patra jucătoare din Rusia care ridică trofeul pe zgura pariziană, alăturându-se unor nume precum Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova și Maria Sharapova. Aceasta din urmă, care adusese ultimul titlu major pentru Rusia în 2014, a reacționat imediat pe rețelele de socializare.

„Sunt mândră de tine, Mirra. Această celebrare vorbește de la sine. Încântată, dar încă nesatisfăcută. Semnul unui adevărat campion”, a transmis fosta lideră mondială.

La doar 19 ani, jucătoarea din Krasnoyarsk a devenit a treia cea mai tânără campioană de Grand Slam din secolul XXI, devansându-le în această statistică pe compatrioata sa, Maria Sharapova, și pe britanica Emma Răducanu.

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