Charalampos Kyriakou (30 de ani) a plecat după doar șase luni de la Dinamo, dar nu a stat foarte mult timp fără echipă. Se va întoarce în Cipru, țara sa natală, unde a fost deja prezentat oficial.



După ce a jucat la Apollon Limassol timp de 13 ani, club la care a făcut și junioratul și alături de care a câștigat titlul de campion, Kyriakou a semnat cu rivala AEK Larnaca.



Charalampos Kyriakou, prezentat la AEK Larnaca



Clubul a anunțat înțelegerea printr-un comunicat oficial emis pe site-ul clubului. Kyriakou va fi jucătorul lui AEK Larnaca pentru cel puțin doi ani și jumătate.



”AEK Larnaca anunță acordul de principiu cu internaționalul Hambos Kyriakou pentru următorii doi ani și jumătate”, a anunțat clubul cipriot, pe rețelele de socializare.



Cu evoluții solide în cele șase luni la Dinamo, Kyriakou a strâns 21 de meciuri în campionat și Cupa României, majoritatea din postura de rezervă. Cel mai probabil, cipriotul era nemulțumit de numărul de minute primite, în contextul în care a venit în România din postura de căpitan al lui Apollon Limassol.



Dinamo este pe locul patru după 21 de etape, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani. Primul meci din 2026 va fi dificil, în compania celor de la Universitatea Cluj, echipă care vine după trei victorii consecutive în campionat.

