Serena Williams, decizie majoră înaintea revenirii pe teren: „Momentan, nu!“

Serena Williams, decizie majoră înaintea revenirii pe teren: „Momentan, nu!“ Tenis
Alexandru Hațieganu
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Americanca de 44 de ani se va întoarce în circuitul feminin, la turneul de la Queen's din Anglia.

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Serena Wiliams, care se pregăteşte să revină în competiţie la turneul WTA de la Queen's (Anglia), în proba de dublu, a respins, deocamdată, posibilitatea de a juca și la simplu.

"Pentru simplu, nu pot spune da, nu pot spune nu. Momentan, e nu. Simt că probabil trebuie să mă antrenez puţin mai mult dacă vreau să joc la simplu', a declarat americanca în cadrul unei conferinţe pe care a susţinut-o la Londra.

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, care are în palmares 23 de titluri de Mare Şlem la simplu, a evoluat ultima oară în circuitul profesionist, în septembrie 2022.

Pentru primul său meci pe iarba londoneză, la Queen's, unde va face echipă cu canadianca Victoria Mboko, Serena va înfrunta, marţi sau miercuri, perechea formată din americanca Nicole Melichar-Martinez şi neozeelandeza Erin Routliffe, cap de serie numărul trei.

Serena Williams, într-o formă fizică foarte bună, la 44 de ani

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Serena Williams, mamă a doi copii, nu a mai jucat în circuit de la înfrângerea din runda a treia de la US Open, pe 2 septembrie 2022, împotriva australiencei Ajla Tomljanovic. Ea disputase ultimul ei meci de dublu cu o zi înainte, alături de sora sa mai mare, Venus Williams (45 de ani).

Duminică, în faţa presei, Serena a declarat că şi-a analizat cu atenţie decizia revenirii, adăugând că fiicele ei au jucat un rol semnificativ în hotărârea ei.

'Nu a fost o decizie de ultim moment, ci un angajament de ultim moment. Lucrul care mi-a lipsit cel mai mult a fost atmosfera. Plus călătoriile. Am jucat tenis literalmente toată viaţa. Ajungi să iei asta ca pe ceva de la sine înţeles. Mai presus de toate, este faptul că fetele mele mă vor vedea jucând. Nu trebuie să câştig. Nu am nimic de demonstrat. De fapt, nu am nimic de pierdut şi am totul de câştigat", a spus Williams, potrivit Agerpres.

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