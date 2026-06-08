Serena Williams, decizie majoră înaintea revenirii pe teren: „Momentan, nu!“

Serena Wiliams, care se pregăteşte să revină în competiţie la turneul WTA de la Queen's (Anglia), în proba de dublu, a respins, deocamdată, posibilitatea de a juca și la simplu.

"Pentru simplu, nu pot spune da, nu pot spune nu. Momentan, e nu. Simt că probabil trebuie să mă antrenez puţin mai mult dacă vreau să joc la simplu', a declarat americanca în cadrul unei conferinţe pe care a susţinut-o la Londra.

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, care are în palmares 23 de titluri de Mare Şlem la simplu, a evoluat ultima oară în circuitul profesionist, în septembrie 2022.

Pentru primul său meci pe iarba londoneză, la Queen's, unde va face echipă cu canadianca Victoria Mboko, Serena va înfrunta, marţi sau miercuri, perechea formată din americanca Nicole Melichar-Martinez şi neozeelandeza Erin Routliffe, cap de serie numărul trei.