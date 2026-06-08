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Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat duminică, la Monaco, al cincilea său Mare Premiu de Formula 1 consecutiv, consolidându-şi poziţia de lider al clasamentului general al Campionatului Mondial.

Kimi Antonelli l-a devansat pe Lewis Hamilton

Antonelli (19 ani), plecat din pole position, l-a devansat cu 6,271 sec pe britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), septuplu campion mondial de Formula 1, clasat pe locul secund. Podiumul a fost completat de francezul Isack Hadjar (Red Bull), la 23,394 sec.

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), câştigătorul titlului mondial între 2021 şi 2024, care a luat startul de pe poziţia a doua a grilei, a fost nevoit să abandoneze în primul tur, din cauza unei probleme mecanice.

A abandonat cursa și Lando Norris

Nici actualul deţinător al titlului mondial, britanicul Lando Norris (McLaren), nu a reuşit să încheie cursa din Principat, abandonând în cel de-al 45-lea tur, din cauza unei probleme la propulsor.

Cursa a fost întreruptă de două ori, în tururile 60 şi 66, în urma unor accidente în care au fost implicaţi Lance Stroll (Aston Martin) şi Charles Leclerc (Ferrari), care au abandonat la rândul lor.

Următorul Grad Prix de Formula 1 va avea loc pe 14 iunie la Barcelona.

Clasamentul Marelui Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco:

1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 2 h 23:31.243

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) la 6.271

3. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) la 23.394

4. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) la 24.261

5. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls) la 26.553

6. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls) la 29.010

7. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) la 30.369

8. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) la 33.413

9. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) la 37.140

10. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) la 41.899

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Clasamentele Campionatului Mondial de Formula 1 după MP de la Monaco:

Piloţi

1. Kimi Antonelli (Italia) 156 puncte

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 90

3. George Russell (Marea Britanie) 88

4. Charles Leclerc (Monaco) 75

5. Oscar Piastri (Australia) 60

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Constructori:

1. Mercedes 244 puncte

2. Ferrari 165

3. McLaren 118

4. Red Bull 72

5. Alpine 41

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Agerpres