În sezonul 2024/25, CFR Cluj l-a adus sub formă de împrumut pe Mihai Popa de la Torino. Portarul a strâns 13 apariții între buturi, a încasat 16 goluri și a încheiat cinci meciuri fără gol primit.



Surpriză uriașă! Mihai Popa a revenit în Superliga



CFR Cluj a anunțat joi după-amiază că Mihai Popa a fost transferat definitiv în Gruia. Goalkeeperul a mai evoluat în România pentru FC Voluntari, Astra Giurgui, Unirea Constanța, Rapid și juniorii Farului.



”Bine ai revenit, Mihai Popa!



Începând de astăzi, echipa noastră are un nou portar! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Torino au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al portarului Mihai Popa la formația noastră!



În sezonul trecut, îmbrăcând tricoul echipei noastre, Popa a bifat 13 partide, reușind să mențină poarta intactă de cinci ori.



Mihai, îţi urăm mult succes şi cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.



Mihai Popa revine la CFR Cluj în contextul în care echipa pregătită de Daniel Pancu l-a vândut pe Otto Hindrich la Legia Varșovia pentru 600.000 de euro.



La Torino, Mihai Popa nu a bifat niciun meci!

