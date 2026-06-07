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Tânărul atacant Mario Preda (19 ani) a plecat definitiv de la FCSB, care îl împrumutase în sezonul recent încheiat la SCM Râmnnicu Vâlcea, echipă cu care a reușit promovarea în Liga 2.

Însă Preda nu va continua la proaspăta divizionară secundă, ci în Superligă!

Mario Preda, de la FCSB la FC Botoșani via SCM Râmnicu Vâlcea

”Unul dintre tinerii fotbaliști remarcați în ultimul sezon la FCM/SCM Râmnicu Vâlcea face pasul către primul eșalon al fotbalului românesc.

Mario Preda, atacantul considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai echipei din Zăvoi, a semnat cu FC Botoșani, urmând să își continue dezvoltarea la nivel de SuperLigă.

La doar 19 ani, Mario Preda a reușit să atragă atenția prin evoluțiile sale în tricoul formației vâlcene, fiind văzut drept un jucător cu potențial ofensiv și o marjă importantă de creștere.

Transferul reprezintă un moment important atât pentru cariera sa, cât și pentru fotbalul vâlcean, care trimite încă un tânăr jucător către o echipă din prima ligă”, a subliniat publicația locală Eveniment Vâlcean.

Fost internațional de juniori, Preda are în palmares cu FCSB două finale pierdute, finala campionatului Liga de Tineret și finala Cupei de Tineret, ambele în sezonul 2023-2024, în care a fost de fiecare dată integralist.

Foto: Sport Pictures