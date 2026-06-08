La cinci ani distanță după infarctul suferit pe teren la EURO 2020, Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren la un meci al Danemarcei. S-a întâmplat aseară, la Odense, în timpul amicalului cu Ucraina, abandonat în repriza secundă, la scorul de 2-1 pentru gazde.

Un medic danez explică ce s-a întâmplat cu Eriksen în Danemarca - Ucraina

În minutul 65, Eriksen a acuzat o puternică durere la nivelul pieptului și s-a prăbușit inconștient pe gazon. Mijlocașul danez a fost transportat la spital, iar medicul naționalei a confirmat la scurt timp că jucătorul de Wolfsburg se simte bine.

Incidentul ar fi fost provocat de defibrilatorul cardiac implantabil (ICD) pe care îl are Eriksen după infarctul suferit în 2021. Dispozitivul are rolul de a monitoriza permanent ritmul inimii și de a aplica impulsuri rapide sau chiar un șoc electric puternic în cazul în care detectează o aritmie periculoasă.

Christian Lange, medic cardiolog la Spitalul Amager din Copenhaga, a explicat pentru TV2 scenele petrecute duminică seară, la Odense.

"Defibrilatorul intern a părut că a răspuns imediat și a funcționat perfect. Probabil a oferit șocul de care avea nevoie, iar ritmul cardiac a fost restabilit", a spus Christian Lange.

"Nu există niciun risc pentru Eriksen dacă va continua să joace"

Deși a fost al doilea moment terifiant pentru Christian Eriksen în decurs de cinci ani, medicul Lange crede că danezul își poate continua cariera de fotbalist fără să existe vreun risc asupra sănătății sale.

"Au trecut cinci ani buni (n.r - de la episodul infarctului suferit de Eriksen în 2021). De atunci, el s-a antrenat, a jucat și a fost bine. A avut două astfel de episoade în viața lui, ambele pe terenul de fotbal. În rest, a fost bine. Nu știm dacă se va mai întâmpla un episod de acest tip, însă am văzut că defibrilatorul intern funcționează perfect, deci viața lui nu este pusă în pericol sub nicio formă.

Nu cred că există niciun risc dacă va continua să joace. Defibrilatorul intern a funcționat bine ieri și la fel va funcționa și în viitor", a mai spus Lange.

Christian Eriksen este fotbalistul cu cele mai multe meciuri la naționala Danemarcei, 151. La finalul acestui sezon a retrogradat cu Wolfsburg în liga a doua din Germania.