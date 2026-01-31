Tânărul fotbalist, format la ACS Juniorul București și aflat în angrenajul primei echipe din Giulești încă din sezonul 2023-2024, a fost împrumutat de Rapid la mai multe grupări din țară.

Liviu Nenciu , fundaș stânga de 19 ani, a plecat de la Rapid București la Viktoria Arnoldsweiler, club din Germania, anunță FuPa.

Ultima dată, el a evoluat la ARO Muscelul Câmpulung, formația din Liga 3 din orașul argeșean - de altfel, Nenciu a jucat în meciul din Cupa României din acest sezon cu concitadina AFC Câmpulung Muscel din Liga 2, partidă câștigată cu 2-0 de divizionara secundă.

Noua sa echipă, Viktoria Arnoldsweiler, evoluează în Landesliga, adica a șasea divizie germană!

Rapid - U Cluj 0-2 în ultima etapă din Superligă



Rapid a fost învinsă de U Cluj cu 2-0 sâmbătă seara în Giuleşti, în etapa a 24-a din Superligă, astfel că a ratat şansa de a urca pe primul loc.

Mai mult, giuleștenii au coborât pe locul 3, iar pe poziția secundă a urcat acum, la golaveraj, Dinamo, care vineri a remizat pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, 1-1.

U Cluj a obţinut a patra sa victorie consecutivă în Giuleşti prin golurile marcate de francezul Oucasse Mendy (67), în urma unui corner, la debutul său în Superligă (fusese introdus în minutul 58), şi de Dan Nistor (85), dintr-un penalty scos de acelaşi Oucasse Mendy, care a fost faultat de portarul Marian Aioani.

