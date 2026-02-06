După un scandal care durează de câteva zile, după ce Stipe Perica a fost scos din lot de Zeljko Kopic și a refuzat plecarea de la echipa din Ștefan cel Mare, se pare că situația s-a rezolvat.

Dinamo i-a reziliat contractul lui Stipe Perica

Dinamo spera că îl va vinde pe Stipe Perica în ultimele zile de mercato, însă atacantul a refuzat toate ofertele. Mai mult, atacantul croat a amenințat chiar că îl va da în judecată pe Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, pentru că acesta ar fi făcut presiuni ca Perica să plece.

Cu toate acestea, situația lui Stipe Perica s-a rezolvat și, din informațiile PRO TV și Sport.ro, Dinamo i-a reziliat contractul lui Stipe Perica.

550.000 de euro este cota de piață a lui Stipe Perica, potrivit Transfermarkt.

În cele 18 meciuri în care Stipe Perica și-a făcut apariția în acest sezon, atacantul croat transferat de Dinamo în februarie 2025, la cerința lui Zeljko Kopic, a contribuit doar cu două goluri și trei pase decisive.

Ce spune Andrei Nicolescu despre Stipe Perica

”El a fost tratat cu foarte multă încredere și a avut toată susținerea, cred că s-a bucurat de susținerea noastră, a antrenorului, a staffului, a tuturor!

Cumva, relația s-a degradat în timp, nu a fost o chestiune peste noapte. Ține foarte mult și de modul în care vede el această problemă. Nu aș vrea să vorbesc foarte multe, mai sunt niște întâlniri și nu aș vrea să speculăm. Important este că am ajuns într-un punct în care lucrurile nu ar trebui să meargă înainte”, a spus Nicolescu.