Christopher Braun pleacă de la Rapid și semnează cu CFR Cluj

Giuleștenii au oficializat despărțirea de Christopher Braun, care, după trei sezoane petrecute la Rapid, se întoarce în această iarnă la CFR Cluj, de această dată sub comanda lui Daniel Pancu.

”Christopher Braun își încheie parcursul la Rapid după trei sezoane petrecute în Giulești și merge la CFR Cluj.

Sosit în Giulești în vara anului 2023, fundașul german în vârstă de 34 de ani a adunat 79 de meciuri pentru Rapid, a purtat banderola de căpitan în dese rânduri, reușind să marcheze de două ori și să ofere un assist.

Îi mulțumim lui Braun pentru profesionalismul și implicarea arătate în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în continuare!

Good luck, Chris”, se arată în comunicatul Rapidului.

200.000 de euro este cota de piață a lui Christopher Braun, conform Transfermarkt.

Braun a ajuns la Rapid în iulie 2023, în urma unui transfer de la CFR Cluj, care îl cumpărase cu un an înainte de la FC Botoșani. La gruparea giuleșteană, Braun și-a trecut în cont 78 de meciuri, în care a reușit să marcheze de două ori și să contribuie cu o pasă decisivă.

