Ultima dată la Zalgiris Vilnius, cu care a câștigat de asemenea titlul în Lituania, goalkeeper-ul a semnat astăzi cu UTA Arad.

Portarul Arpad Tordai , fost campion al României și câștigător al Cupei și Supercupei cu Viitorul (actuala Farul) Constanța, a revenit în Superligă.

”✍️ Árpád Tordai a semnat cu UTA un contract valabil pe un an, cu posibilitate de prelungire.

🧤 Tordai are 28 de ani și evoluează pe postul de portar. Măsoară 1,93 m și are experiență în SuperLiga României și în campionate externe.

🏆 În palmares are cinci trofee. A câștigat titlul de campion al României cu Viitorul Constanța în sezonul 2016–2017. A cucerit Cupa României în sezonul 2018–2019. A obținut Supercupa României în 2019. A devenit campion al Lituaniei cu Žalgiris Vilnius în 2024. A câștigat Supercupa Lituaniei în 2025.

Noul portar al UTA-ei a fost convocat la echipele naționale de juniori ale României, inclusiv U17, U19 și U21, acumulând experiență internațională la nivel juvenil. În țara noastră a mai evoluat pentru Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj”, a transmis UTA Arad pe rețelele de socializare.

