OFICIAL Revenire spectaculoasă din străinătate în Superligă! A semnat fostul campion al României și câștigător al Cupei și Supercupei

Revenire spectaculoasă din străinătate în Superligă! A semnat fostul campion al României și câștigător al Cupei și Supercupei Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

UTA Arad a anunțat ultimul transfer.

TAGS:
Arpad TordaiUTA AradViitorul ConstantaZalgiris VilniusTransfer
Din articol

Portarul Arpad Tordai, fost campion al României și câștigător al Cupei și Supercupei cu Viitorul (actuala Farul) Constanța, a revenit în Superligă.

Ultima dată la Zalgiris Vilnius, cu care a câștigat de asemenea titlul în Lituania, goalkeeper-ul a semnat astăzi cu UTA Arad.

Arpad Tordai, la UTA Arad

”✍️ Árpád Tordai a semnat cu UTA un contract valabil pe un an, cu posibilitate de prelungire.

🧤 Tordai are 28 de ani și evoluează pe postul de portar. Măsoară 1,93 m și are experiență în SuperLiga României și în campionate externe.

🏆 În palmares are cinci trofee. A câștigat titlul de campion al României cu Viitorul Constanța în sezonul 2016–2017. A cucerit Cupa României în sezonul 2018–2019. A obținut Supercupa României în 2019. A devenit campion al Lituaniei cu Žalgiris Vilnius în 2024. A câștigat Supercupa Lituaniei în 2025.

Noul portar al UTA-ei a fost convocat la echipele naționale de juniori ale României, inclusiv U17, U19 și U21, acumulând experiență internațională la nivel juvenil. În țara noastră a mai evoluat pentru Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj”, a transmis UTA Arad pe rețelele de socializare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
ULTIMELE STIRI
Galatasaray transferă jucători de la Real, PSG și Manchester United!
Galatasaray transferă jucători de la Real, PSG și Manchester United!
Duel românesc ACUM în Cupa Turciei, rezultat surpriză! Un tricolor este titular chiar la debut
Duel românesc ACUM în Cupa Turciei, rezultat surpriză! Un tricolor este titular chiar la debut
Mihai Toma strigă mobilizarea la FCSB: „Avem puncte de recuperat, este presiune”. Ce a spus despre FC Argeș
Mihai Toma strigă mobilizarea la FCSB: „Avem puncte de recuperat, este presiune”. Ce a spus despre FC Argeș
Și-a revenit Loris Karius! E pe val: titular meci de meci și pe locul 1 cu echipa sa
Și-a revenit Loris Karius! E pe val: titular meci de meci și pe locul 1 cu echipa sa
După parcursul senzațional din Qatar, Cosmin Contra a anunțat unde vrea să semneze
După parcursul senzațional din Qatar, Cosmin Contra a anunțat unde vrea să semneze
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”



Recomandarile redactiei
Galatasaray transferă jucători de la Real, PSG și Manchester United!
Galatasaray transferă jucători de la Real, PSG și Manchester United!
Mihai Toma strigă mobilizarea la FCSB: „Avem puncte de recuperat, este presiune”. Ce a spus despre FC Argeș
Mihai Toma strigă mobilizarea la FCSB: „Avem puncte de recuperat, este presiune”. Ce a spus despre FC Argeș
După parcursul senzațional din Qatar, Cosmin Contra a anunțat unde vrea să semneze
După parcursul senzațional din Qatar, Cosmin Contra a anunțat unde vrea să semneze
Duel românesc ACUM în Cupa Turciei, rezultat surpriză! Un tricolor este titular chiar la debut
Duel românesc ACUM în Cupa Turciei, rezultat surpriză! Un tricolor este titular chiar la debut
Narcis Răducan: "Cu Steaua am biruit ca Ștefan cel Mare, dar în Turcia! România poate învinge cu starea de spirit"
Narcis Răducan: "Cu Steaua am biruit ca Ștefan cel Mare, dar în Turcia! România poate învinge cu starea de spirit"
Alte subiecte de interes
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania
”Liviu Antal, La La La La La”! Celebrare fantastică a fanilor după al optulea meci consecutiv cu gol pentru român
”Liviu Antal, La La La La La”! Celebrare fantastică a fanilor după al optulea meci consecutiv cu gol pentru român
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Tricolorul campion cu Viitorul lui Hagi a schimbat Liga 2 din India cu Liga 9 din Anglia!
Tricolorul campion cu Viitorul lui Hagi a schimbat Liga 2 din India cu Liga 9 din Anglia!
Transfer la Farul Constanța! Ultimul venit la echipa lui Gheorghe Hagi a câștigat titlul și cu Viitorul, și cu Farul
Transfer la Farul Constanța! Ultimul venit la echipa lui Gheorghe Hagi a câștigat titlul și cu Viitorul, și cu Farul
CITESTE SI
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

stirileprotv Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

stirileprotv Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

stirileprotv Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!