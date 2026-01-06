Fundaşul dreapta argentinian Mariano Bettini, care deţine şi cetăţenia italiană, a semnat cu echipa de fotbal FK Csikszereda, a anunţat astăzi clubul din Miercurea Ciuc pe pagina sa de Facebook.

Mariano Bettini, transferat de FK Csikszereda



”🇷🇴🤝 Bine ai venit, Mariano Bettini!

👉 Am ajuns la un acord cu jucătorul argentinian, posesor și al cetățeniei italiene, Mariano Bettini, care s-a alăturat echipei noastre masculine de Superligă în cantonamentul din Turcia.

⚽ Fotbalistul în vârstă de 29 de ani reprezintă un plus pe postul de fundaș dreapta. Născut la Buenos Aires și format la celebra academie a clubului Boca Juniors, Bettini a evoluat până acum în principal în Primera Nacional, liga a doua din Argentina, unde a bifat 129 de meciuri și a adunat peste 10.000 de minute de joc. La FK Csíkszereda va avea prima experiență din fotbalul european.

Mult succes în tricoul roș-negru, Mariano!”, a precizat clubul din Superligă.

Formația din Miercurea Ciuc se află deja în cantonamentul din Turcia



Sud-americanul s-a alăturat lotului echipei harghitene în cantonamentul din Turcia, care se va încheia pe 13 ianuarie.

FK Csikszereda va juca trei meciuri de verificare, pe 7 ianuarie cu formaţia maghiară Nyiregyhaza Spartacus FC, pe 10 ianuarie cu echipa poloneză Arka Gdynia, iar pe 12 ianuarie cu formaţia azeră Zira FK.

