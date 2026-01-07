În 21 de etape, UTA (locul 8) a înregistrat 32 de puncte. Cu opt victorii, opt remize și cinci eșecuri, echipa de pe Francisc von Neuman se află la o lungime în fața lui FCSB, ocupanta locului 9.



UTA a transferat un fotbalist cu prezențe în preliminariile Champions League: ”Joacă aripă stângă, dreaptă, mijlocaș. Bun venit!”



De Sfântul Ion, UTA l-a prezentat pe Ime Ndon (22 de ani), fotbalistul care a fost legitimat până acum la formația moldovenească FC Milsami Orhei, unde a evoluat în startul actualei stagiuni în preliminariile Champions League și UEFA Europa Conference League.



Ndon a bifat o prezență în preliminariile UCL și patru în preliminariile UECL, unde a înscris și un gol. Mai mult, în campionat, nigerianul de 1,73 m și-a trecut în cont 13 meciuri (două goluri, patru assist-uri).



”UTA și Ime Ndon (22 ani) au ajuns la o înțelegere pentru un contract până în 2027, cu posibilitate de prelungire.

Fotbalistul ofensiv nigerian poate juca în aripa stângă, aripa dreaptă, dar şi ca mijlocaş ofensiv. Noul nostru jucător va evolua cu numărul 15 pe tricoul “Bătrânei Doamne”.

Ndon s-a născut în Port Harcourt, la fel ca Philip Otele. Ba mai mult, fostul jucător al UTA-ei a ajuns la Arad la aceeași vârstă de 22 de ani și în aceeași perioadă a sezonului.

În ultimele sezoane a evoluat la FC Milsami Orhei (Moldova), unde a jucat 51 de meciuri, a marcat 10 goluri și a dat 6 pase de gol. Ndon a făcut pasul spre Europa în 2021, când a semnat cu formația israeliană Kfar Qasem. Ulterior, a revenit pentru scurt timp pe continentul african, unde a evoluat la Hammam Sousse, în Tunisia.

Bun venit!”, se arată în comunicatul emis de UTA.

