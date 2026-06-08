Velisar s-a înțeles cu FC Bihor, candidată la promovarea în Liga 1

Mihai Velisar s-a despărțit de Corvinul Hunedoara și a semnat cu FC Bihor Oradea, formație care are ca obiectiv promovarea în Liga 1, la finalul stagiunii viitoare. "Prin experiența acumulată, versatilitatea și profilul său de jucător de bandă, Mihai Velisar va veni să aducă un plus de valoare și echilibru compartimentului defensiv al echipei noastre", a transmis clubul din nordul țării.

Mihai Velisar (27 de ani) a mai evoluat la Petrolul Ploiești (2017-2018, 2022), Gloria Buzău (2019), Gaz Metan Mediaș (2019-2020), Concordia Chiajna (2023) și Corvinul Hunedoara (2023-2026). Are 3 selecții pentru naționala U21 (Euro U21) și două meciuri pentru România Olimpic (JO 2020). În palmares are Cupa României (2023-2024) și promovări în Liga 1 (Petrolul, 2021-2022 / Corvinul, 2025-2026) și Liga 2 (Petrolul, 2017-2018). Acesta poate juca ca fundaș și mijlocaș dreapta și este cotat la 150.000 de euro.

Mihai Velisar a intrat în atenția microbiștilor după un meci incredibil din sezonul 2019-2020. Gaz Metan Mediaș a învins atunci FCSB fără drept de apel, scor 4-0, iar tânărul fundaș a marcat un gol fabulos, după ce a pătruns în centru din flancul stâng, a driblat în cascadă fundașii de la FCSB și a șutat violent în vinclu.

Produs al "lupilor galbeni" (cu care are în palmares o promovare în elită), Velisar a adunat peste 170 de meciuri la nivelul primelor două ligi ale României, dar nu a reușit să impună pe "Ilie Oană", după ce nu a reușit să se impună pe post în fața căpitanului Valentin Țicu.

FC Bihor, șansă la promovare ratată din cauza unei probleme stupefiante

În această perioadă de mercato, FC Bihor Oradea i-a mai transferat pe Szabolcs Kilyen (Corvinul Hunedoara / fundaș central / 28 de ani), Nicu Modan (CSM Reșița / atacant / 31 de ani) și Antonio Cruceru (ASA Tg. Mureș / mijlocaș central / 29 de ani) și a reușit prelungirea contractelor jucătorilor Ioan Hora, Dragoș Tescan și Abel Popa. Bihorenii au renunțat la Bogdan Vătăjelu, Paul-Henri Moussinga, Adrian Iancu, Rareș Enceanu (contracte încheiate) și Denis Sala (Lotus Băile Felix / împrumut expirat).

Echipa antrenată de Erik Lincar a terminat sezonul precedent pe locul al patrulea în play-off, dar a trebuit să cedeze Chindiei Târgoviște locul la barajul cu FCV Farul (3-3, 1-1, 2-4 d.l.d.). I-a fost respins dosarul de licențiere pentru Liga 1, din cauză că nu a menținut echipa feminină U15 în competiție pe întreaga durată a campionatului.

Foto - Gabriel Chirea