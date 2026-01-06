OFICIAL Golgheterul echipei din Superligă a semnat! Anunțul clubului

Formația din Superliga a anunțat plecarea unui jucător de bază de la echipă.

Oțelul Galați a anunțat plecarea lui Paulinho la Wieczysta Cracovia.

Gruparea gălățeană rămâne astfel fără golgheterul echipei din acest sezon, după doar jumătate de sezon în care a evoluat în Superliga.

﻿„SC Oțelul Galați anunță transferul definitiv al atacantului Paulinho la gruparea poloneză Wieczysta Kraków.

Paulo Rafael Pereira Araújo, cunoscut sub numele de Paulinho, venit la Oțelul în vara anului 2025, s-a impus repede în echipa roș-alb-albastră, marcând chiar la debut, în deplasarea de la Farul Constanța, scor 3-2.

În vârstă de 26 de ani, vârful portughez a fost distribuit în 22 de partide oficiale în tricoul Oțelului, 20 în Superliga și 2 în Cupa României. Pentru clubul nostru, el a marcat 7 goluri și a oferit 1 assist.

Tranzacția dintre cele două cluburi este una de natură financiară, iar detaliile acordului rămân confidențiale, conform înțelegerii dintre SC Oțelul Galați și Wieczysta Kraków.

Clubul nostru îi mulțumește lui Paulinho pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru, pentru efortul depus și pentru contribuția avută și îi urează mult succes în continuare în cariera sportivă. Obrigado!”, se arată în comunicatul gălățenilor.”, a fost anunțul oficial al echipei din Superliga.

Paulinho a evoluat în 22 de meciuri pentru Oțelul Galați, fiind golgheterul echipei cu șapte reușite și două pase decisive.

650.000 de euro este cota atacantului portughez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

