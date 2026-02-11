Timotej Jambor a fost împrumutat până la finalul sezonului la Slask Wroclaw, formație aflată pe locul 8 în liga a doua din Polonia. Mutarea include și o opțiune de transfer definitiv.

Anunțul a fost făcut de Rapid pe pagina oficială de Facebook, iar jucătorul a fost deja prezentat la noua echipă. „Contăm pe tine, Timothy! Înscrie și fă magie pentru noi”, au transmis polonezii.

Jambor, sincer despre plecarea de la Rapid: „Ultima perioadă nu a fost ușoară”

Jambor a explicat decizia plecării într-un interviu pentru site-ul clubului din Wroclaw. „Ultima perioadă nu a fost ușoară. Am avut trei sau patru antrenori în ultimele două sezoane. Au fost multe schimbări și pentru un jucător tânăr nu este simplu fără stabilitate. Vreau să joc constant, am analizat mai multe opțiuni, iar Slask a fost cea mai bună. Sper să fie un moment important în cariera mea”, a declarat atacantul.