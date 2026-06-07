FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat că în această vară vor veni în lotul lui Marius Baciu șase jucători noi. Mai mult decât atât, finanțatorul grupării roș-albastre a dezvăluit că Florin Tănase va semna prelungirea contractului pe doi ani.

”Vor veni şase jucători. V-am zis şi aşa o să fie. Minimum cinci vor veni, şase. Tănase semnează pe doi ani”, a spus Gigi Becali, citat de fanatik.

Contractul lui Tănase ar fi expirat acum, la finalul lui iunie. Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul ofensiv a revenit la FCSB în vara lui 2024, după doi ani petrecuți în străinătate.

Tănase are la FCSB 320 de meciuri în toate competițiile, 105 goluri și 54 de pase decisive. Fotbalistul a înregistrat în echipamentul lui FCSB aproape 25.000 de minute.

Tănase a venit prima dată la FCSB în 2016, de la Viitorul (actuala Farul)

În 2016, Gică Hagi l-a vândut pe Florin Tănase la FCSB pentru 1,5 milioane de euro, moment în care cota fotbalistului era la 1,7 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

În vara lui 2022, Tănase a plecat la Al Jazira, clubul din Emirate plătind 3 milioane de euro pentru serviciile lui. Iar în august 2023, el a plecat de la Al Jazira la Al Okhdood, în Arabia Saudită.