Brazilianul Luan Campos (23 de ani), care evoluează pe postul de extremă sau atacant central, este cel mai recent transfer anunțat de Oțelul. Fotbalistul format la Palmeiras a semnat un contract până în iunie 2028 cu formația gălățeană.
Luan Campos, noul jucător de la Oțelul Galați
"A sosit în Galați sâmbătă seară și intră de astăzi în programul de pregătire pentru sezonul de primăvară", a anunțat Oțelul Galați, luni.
La rândul său, Luan Campos a spus: "Orice provocare din viața mea a venit ca un dar și abia aștept să îmbrac tricoul noii mele echipe. Sunt pregătit să demonstrez că pot ajuta Oțelul să continue performanțele din acest sezon. Fotbalul românesc are calitate, iar Oțelul este o echipă cu multă calitate. Sunt nerăbdător să văd și suporterii în tribune, am auzit cuvinte foarte frumoase despre ei. Força!".
Luan Campos a fugit din cantonamentul lui Sivasspor. Acuzat că și-a reziliat ilegal contractul
Luan Campos s-a despărțit cu scandal de precedenta sa echipă, Sivasspor. Brazilianul a jucat pentru divizionara secundă din Turcia în perioada august - noiembrie 2025 și a fost acuzat că a plecat din cantonament fără permisiunea clubului.
După 11 meciuri în care a marcat un gol și a oferit un assist, Campos "a părăsit cantonamentul echipei fără permisiunea clubului și fără a oferi vreun motiv. Și-a luat lucrurile și a plecat", transmitea Sivasspor, într-un comunicat din 25 noiembrie.
De asemenea, Sivasspor adăuga că "am fost informați despre rezilierea contractului dintre părți prin intermediul unei notificări ilegale, care a fost trimisă de o persoană care nu este reprezentantul său legal". Clubul turc anunța că va lua măsuri legale împotriva jucătorului.
Înainte de Sivasspor, Luan Campos a mai jucat în Europa la Portimonense (un gol în 19 meciuri) și NK Veres Rivne (7 goluri în 29 de meciuri).
- 500.000 de euro este cota de piață a noului jucător de la Oțelul, potrivit Transfermarkt