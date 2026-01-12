Brazilianul Luan Campos (23 de ani), care evoluează pe postul de extremă sau atacant central, este cel mai recent transfer anunțat de Oțelul. Fotbalistul format la Palmeiras a semnat un contract până în iunie 2028 cu formația gălățeană.



Luan Campos, noul jucător de la Oțelul Galați

"A sosit în Galați sâmbătă seară și intră de astăzi în programul de pregătire pentru sezonul de primăvară", a anunțat Oțelul Galați, luni.



La rândul său, Luan Campos a spus: "Orice provocare din viața mea a venit ca un dar și abia aștept să îmbrac tricoul noii mele echipe. Sunt pregătit să demonstrez că pot ajuta Oțelul să continue performanțele din acest sezon. Fotbalul românesc are calitate, iar Oțelul este o echipă cu multă calitate. Sunt nerăbdător să văd și suporterii în tribune, am auzit cuvinte foarte frumoase despre ei. Força!".

