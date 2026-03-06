LIVE BLOG Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal

Alexandru Hațieganu
Turcia - România | LIVE BLOG cu tot ce se trebuie să știi despre meciul reprezentativei lui Mircea Lucescu.

Joi, 26 martie, naţionala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Turcia - România | Baraj pentru Campionatul Mondial de fotbal 2026

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, 6 martie, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026.

Lucescu a anunţat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare în această lună:

PORTARIIonuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAŞIAndrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAŞIMarius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ŞUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11);

ATACANŢILouis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEŞAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Ioan Vermeşan se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecţionerul Mircea Lucescu.

Ionuț Radu, răspuns ferm către o jurnalistă din Bosnia / Foto: Sport Pictures.
