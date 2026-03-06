Joi, 26 martie, naţionala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Lucescu a anunţat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare în această lună:

PORTARIIonuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAŞIAndrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAŞIMarius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ŞUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11);

ATACANŢILouis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEŞAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Ioan Vermeşan se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecţionerul Mircea Lucescu.